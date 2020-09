"Esto es una desgracia para los artistas": nuevos estándares de diversidad de los Oscar encienden la polémica La Academia de Artes y Ciencias modificará su reglamento para exigir que cintas cumplan con unos requisitos mínimos de inclusión y de diversidad racial. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Academia de Artes y Ciencias de Hollywood ha encendido la polémica con el anuncio hecho este martes de que se modificará sustancialmente su reglamento para exigir que las cintas candidatas a mejor película cumplan con unos requisitos mínimos de inclusión y de diversidad racial. «Creemos que estos estándares de inclusión serán un catalizador para un cambio esencial y duradero en nuestra industria», afirmaron este martes el presidente de la institución, David Rubin, y la consejera delegada, Dawn Hudson, por medio de un comunicado oficial. Como siempre ocurre, el anuncio no tiene a todos contentos en la meca del cine. Y para muestra basta un botón. Tras conocerse la noticia la actriz Kristie Alley arremetió en redes con un tuit que con el que no dejó lugar a dudas de su sentir. "Esto es una desgracia para los artistas en todos lados...imagínense decirle a Picasso lo que tenía qué hacer con sus malditas pinturas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se informó, los nuevos estándares no se aplicarán de manera estricta hasta los galardones de 2024 pero se contemplarán a partir de 2022. Y no todos deben cumplirse. Entre ellos figura el que menos uno de los protagonistas represente a minorías, o que lo haga el 30% del reparto secundario, así como que el equipo técnico detrás de las cámaras cumpla también con ese porcentaje. El anuncio ha sido recibido con buenos ojos por otros en la industria, especialmente ante las protestas antirracistas que han sacudido al país en este 2020 y el movimiento Black Lives Matter. Así se hizo patente en la elegante parábola que publicó al respecto la revista especializada Variety, para hacer referencia a los comentarios de Alley. "La Academia no le está diciendo a Picasso qué poner en sus pinturas. Sin embargo, si él quiere someter su trabajo a los Oscar tendrá que utilizar colores más vibrantes o invitar a un joven artista local para que observe su proceso [artístico] para que quizá algún día, cuando Picasso haya desaparecido, este joven observador...pueda pintar su propio lienzo y hacer su propia pintura".

