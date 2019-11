¿Quién es la nueva protagonista de Terminator? ¿Sabías que actuó en Lady: la vendedora de rosas? Natalia Reyes es By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La guerra entre los seres humanos y las máquinas se prolonga en Terminator: Dark Fate (Paramount Pictures). En esta sexta entrega de la saga creada por James Cameron, Linda Hamilton regresa con su aguerrida Sarah Connor y se hace acompañar de Natalia Reyes . “Fue un reto prepararme físicamente para ese personaje, hacer una película en otro idioma”, cuenta la colombiana. “El hecho de que haya latinos protagonizando lejos de los estereotipos de siempre me parece que es una razón para verla”. Conoce un poco más a esta actriz que está dispuesta a conquistar Hollywood. ¿Fue difícil para ti actuar en inglés? Es parte de los retos. Siempre me han gustado mucho los idiomas, llevo mucho tiempo practicando inglés, pero hacer una película no solo actuando, sino estar todo el día en el set y en otro idioma sí genera una presión adicional. RELACIONADOS: Actriz asegura hablar con el espiritu de la Princesa Margarita Image zoom Hernan Puentes Eres parte de una nueva ola latina Es un cambio que se está dando no solo en la industria del entretenimiento sino en el mundo, es un momento en el que los latinos hemos llegado a roles en los que antes ni si quiera nos imaginábamos que pudiéramos llegar. Es un momento muy bueno para los latinos. ¿Cómo llegó a ti la noticia de que te quedaste en la cinta? Estaba en Cartagena, Colombia. No me lo esperaba para nada. Me mandaron la solicitud de mandar el video y lo hice como parte de mi trabajo, pero realmente sin esperar que esto pudiera salir. Estaba con mi esposo y casualmente estaban mis papas conmigo y fue una dicha muy grande. Fue el director quién me llamó, me puse a llorar. No podía reaccionar de la emoción que me dio. RELACIONADOS: Lili Estefan tuvo un grave accidente al grabar su primera película Image zoom 20th century Fox Colombia ¿Cómo fue trabajar con Linda Hamilton? Fue una experiencia inolvidable. Haberla conocido fue el regalo más grande porque aparte de ser una actriz increíble y una mujer inspiradora, es una persona con un corazón gigante. Es uno de los mejores regalos que me llevo. ¿Por qué ver la cinta? Me parece que tiene los ingredientes de las primeras dos películas [de la primera saga]. Por otro lado, está actualizada, es relevante por el momento que estamos viviendo y por la diversidad. El hecho de que haya latinos protagonizando lejos de estereotipos de siempre me parece que es una razón para verla. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Quién es la nueva protagonista de Terminator? ¿Sabías que actuó en Lady: la vendedora de rosas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.