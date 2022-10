Muere abuelita que inspiró la película Coco María Salud Ramírez Caballero, la ancianita que sirvió como modelo para uno de los personajes principales de esta película animada que ganó el Oscar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se llevó a cabo el estreno de la película Coco, se mencionó que muchos de los personajes de la cinta estaban basados en personas reales que vivían en México, donde se desarrolla la trama. Así, María Salud Ramírez Caballero, fue la señora que inspiró, justamente a Mamá Coco, la abuelita de Miguel, el chico sobre el que gira la trama. Fueron las autoridades de Michoacán, quienes dieron a conocer la noticia del deceso. "Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, "Mamá Coco", mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación", informó Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán, en sus cuentas de Twitter y de Facebook. COCO pelicula - Mamá Coco - Maria Salud Ramirez Caballero Credit: Facebook/Salud "Mamá Coco" La señora tenía 109 años y falleció en su pueblo natal, Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, México, que es famoso por la celebración del Día de Muertos, que es el tema de la mencionada película. Esta ancianita, a quien le sobreviven tres hijos, se dedicaba a la alfarería. Tras su éxito, se convirtió en una especie de celebridad que era visitada por propios y extraños; incluso, había turistas que le solicitaban alguna foto a su lado. COCO pelicula - Mamá Coco - Maria Salud Ramirez Caballero Credit: Facebook/Salud "Mamá Coco" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película de Coco, que se estrenó en 2017, narra la historia de Miguel, un chico que realiza un viaje al mundo de los muertos para lograr regresar con los vivos; durante su travesía, conoce la historia de sus ancestros, especialmente, la de su tatarabuelo, el padre de Mamá Coco. COCO movie Credit: Disney•Pixar. All Rights Reserved. "El mayor agradecimiento a la gente de México. Coco no existiría sin su cultura y tradiciones infinitamente bellas", mencionó Lee Unkrich, director de este filme, cuando recibió el Óscar, en marzo de 2018, por Mejor Película de animación.

