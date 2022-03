Los momentos más impactantes en la historia de los Premios Oscar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Will Smith abofetea a Chris Rock 94 entrega de los premios de la Academia Credit: Getty Images Antes de que Will Smith abofeteara a Chris Rock en la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias, la ceremonia había sido sido escenario ya de momentos de máxima intensidad, ¡aquí los repasamos! Empezar galería Histórico bofetón Will Smith abofetea a Chris Rock 94 entrega de los premios de la Academia Credit: Getty Images Antes de que Will Smith se subiera al escenario de la 94ª entrega de los Premios Oscar para abofetear a comediante Chris Rock, la Academia de Artes y Ciencias ya había vivido momentos de máxima intensidad... 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Al natural Desnudo en los premios Oscar Credit: Getty Images Uno de ellos ocurrió en 1974 cuando el actor David Opel apareció como en traje de Adán corriendo por el escenario mientras el David Niven conducía la ceremonia. Los motivos de sus acciones nunca han sido aclarados. 2 de 8 Ver Todo Con la pena Marlo Brando rechaza Oscar 1973 Credit: Getty Images Otro bochornoso momento ocurrió cuando en 1972 el actor Marlon Brando rechazó la estatuilla al Mejor Actor por el clásico The Godfather enviando como emisaria a Sacheen Littlefeather quien empuñaba un discurso de 15 páginas donde Brando protestaba en contra del tratamiento que recibían los indios americanos en la industria fílmica. Al final de cuenta la joven perteneciente a la tribu apache no pudo leer el discurso completo y fue abucheada por figuras como John Wayne y Clint Eastwood, que se encontraban entre el público presente. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Enamorada de su hermano Angelina Jolie hermano James Haden 72nd Annual Academy Awards - Arrival Credit: Getty Images En el año 2000 Angelina Jolie dejó a todos helados cuando al aceptar su estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por la cinta Girl, Interrupted en su discurso dijo estar "tan enamorada de [mi] hermano ahora mismo". Posteriormente, y como lo había hecho previamente en los Golden Globes de ese mismo año, procedió a besar apasionadamente a su hermano en la boca. 4 de 8 Ver Todo Otro mal chiste Sean Penn Alejandro González Iñárritu 87th Annual Academy Awards - Press Room Credit: Getty Images "¿Quién le dio a este hijo de puta su Green Card?" exclamó a modo de chiste el actor Sean Penn durante la ceremonia de los Oscar del 2015 para anunciar que el ganador de ese año a la Mejor Película era el mexicano Alejandro González Iñárritu por su cinta Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) . La broma no encantó a todos. 5 de 8 Ver Todo ¡Fuera! Michael Moore abucheado Oscars Credit: Getty Images En 2003 el actor, comediante, director y productor Michael Moore fue abucheado tras subir al escenario para aceptar la estatuilla al Mejor Documental por su obra Bowling for Columbine. Su discurso sobre la guerra en Irak y sus ataques al expresidente George W. Bush encendieron la mecha. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Ups! Warren Beatty confusión 89 entrega de los Premios Oscar Credit: Getty Images Otro momento sumamente penoso ocurrió en 2017 cuando Warren Beatty (centro) se equivocó al anunciar el premio a la Mejor Película del Año informando que la ganadora había sido La La Land, en lugar de Moonlight. "Esto no es un chiste" anunció el productor de La La Land, Jordan Horowitz, al interrumpir a sus compañeros para darles la mala noticia de que ellos no eran los ganadores y que había ocurrido una tremenda confusión. 7 de 8 Ver Todo Puro gusto Adrien Brody besa a Halle Berry en los Oscar Credit: Getty Images Otro que no pudo reprimir sus impulsos fue Adrien Brody quien al recibir la noticia de que él era el ganador al Oscar como Mejor Actor por la cinta The Piano saltó al escenario y besó de manera apasionada y sorpresiva a la presentadora del premio: Halle Berry, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ya estaba entre sus brazos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

