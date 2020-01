La mexicana Melissa Barrera el nuevo amor de Jamie Dornan Melissa Barrera y Jamie Dornan serán los protagonistas de la nueva película Carmen. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante sus estudios en Tisch, la escuela de arte de la Universidad de Nueva York, del 2009 al 2011, Melissa Barrera tenía un cometido. “Siempre audicionaba para el papel de Vanessa en In the Heights, la obra de Broadway”, confiesa la actriz mexicana de 29 años. “Nunca quedé, pero los tiempos de Dios son perfectos y cuando algo es para ti, no hay nadie que te lo pueda quitar. Y ahora [me] toca hacer la película, es una bendición”. Image zoom Además, trabajar bajo la dirección de Lin-Manuel Miranda, el creador de In the Heights, y con la cantante Leslie Grace—quien dará vida a Nina en la cinta—no es cualquier cosa. “Leslie es una fregona. Lin-Manuel [es] lo mejor, dicta la energía del set”, revela Barrera, quien convenció a su agente en Estados Unidos de que le consiguiera una audición. “Todos son gente humilde. Dios quiera que tengamos mucho éxito”. Image zoom Si de triunfo se trata, Barrera ya ha probado sus mieles. Además de ser la protagonista de la aclamada serie Vida (Starz), en unos meses iniciará el rodaje de la cinta Carmen junto al galanazo Jamie Dornan. “Como mujer me inspira porque trabaja muchísimo”, observa Mishel Prada, quien interpreta a la hermana de Barrera en la serie de Starz, que ha sido aprobada para una tercera temporada. “Sabe adónde va y nadie le va a decir que no. Me inspira ver a una mujer tan motivada”. Image zoom Motivación tiene Barrera de sobra. En el 2012, cuando disfrutaba de unas vacaciones de Tisch en su natal Monterrey, México, decidió probar suerte en el concurso de canto La Academia en Ciudad de México. A pesar de que no se coronó en la competición, logró papeles en culebrones como Siempre tuya Acapulco y Tanto amor, además de en la serie de Netflix Club de cuervos. No conforme, dio el salto a Hollywood, como su ídolo Salma Hayek, y se encontró con su destino en Vida. “Todo lo que produzca o los papeles que elija [quiero] que contribuyan a eliminar los estereotipos”, subraya la artista, quien domina con maestría el inglés, ya que en México asistió desde los 3 años a una escuela bilingüe. “Me dije a mí misma desde que llegué [a Los ángeles en el 2017]: ‘No voy a hacer ninguna historia de narcos, somos mucho más que eso los latinos'”. Advertisement

