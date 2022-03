Exclusiva: Melissa Barrera habla de su rol en la película de terror Scream Esta nueva saga de terror, protagonizada por Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette estará disponible ahora en formato digital. ¿Cuándo y dónde verla? ¡Aquí están los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A más de un mes de su estreno en las salas de cines, la nueva entrega de la saga de terror Scream ahora está disponible en formato digital. Conversamos con Melissa Barrera, la primera actriz latina que se une al elenco estelar de esta saga de terror protagonizada por Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette. En una entrevista en People VIP, la estrella de In The Heights expresó lo feliz que se siente de continuar cumpliendo su sueño profesional y de haber compartido set con el elenco del filme, a algunos de los cuales asegura admira desde que era pequeña. "Una niña de Monterrey que siempre soñó con hacer películas, teatro y tele, poder estar frente a frente con ese calibre de actrices y personas con las que he crecido [viendo] fue un momento de entenderlo lo mucho que he trabajado para llegar hasta donde estoy", dijo Barrera. Melissa Barrera Póster de la película Scream Left: Credit: John Lamparski / Getty Images Right: Credit: Darren Staples / Stringer/ Getty Images ¿Dónde la puedes ver? La película cuenta con la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y estará se estrena este próximo 1 de marzo en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 5 de abril, en Paramount Home Entertainment. Para enterarte de los detalles detrás de cámara y conocer la nueva generación de potenciales víctimas de Ghostface ¡mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

