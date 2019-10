Melissa Barrera, la estrella de In the Heights By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next = Después de protagonizar telenovelas en su país, la actriz mexicana Melissa Barrera está despuntando en Hollywood con actuaciones en la serie Vida y próximamente en cintas como In the Heights y Carmen. Conoce un poco más a la nueva musa de Lin-Manuel Miranda. Después de protagonizar telenovelas en su país, la actriz mexicana Melissa Barrera está despuntando en Hollywood con actuaciones en la serie Vida y próximamente en cintas como In the Heights y Carmen. Conoce un poco más a la nueva musa de Lin-Manuel Miranda. Empezar galería Mexicana Image zoom Melissa Barrera Instagram La actriz Melissa Barrera nació en Monterrey, México. Advertisement Advertisement Concursó en La Academia Image zoom Melissa Barrera Instagram Durante sus vacaciones escolares, Barrera entró en el concurso de canto La Academia en Ciudad de México. Carrera como actriz Image zoom Melissa Barrera Instagram A pesar de que no ganó el concurso de La Academia, la intérprete logró papeles en culebrones como Siempre tuya Acapulco y Tanto amor, además de una participación en la serie de Netflix Club de cuervos. Advertisement La gran manzana Image zoom Melissa Barrera Instagram Barrera estudió en Tisch, la escuela de arte de la Universidad de Nueva York del 2009 al 2011. Uno de sus sueños Image zoom Melissa Barrera Instagram Durante sus estudios en Nueva York, la actriz y cantante solo tenía un cometido. “Siempre audicionaba para el papel de Vanessa en In the Heights, la obra de Broadway”, confiesa la actriz mexicana de 29 años. “Nunca quedé, pero los tiempos de Dios son perfectos y cuando algo es para ti, no hay nadie que te lo pueda quitar. Y ahora [me] toca hacer la película, es una bendición”. Pura Vida Image zoom Melissa Barrera Instagram Además de ser la protagonista de la aclamada serie Vida (Starz),Barrera participará en el rodaje de la cinta Carmen junto al galanazo Jamie Dornan. Advertisement Advertisement Advertisement Recién casada Image zoom Melissa Barrera Instagram Barrera es la esposa del empresario de carnes y productor artístico mexicano Paco Zazueta, con quien contrajo matrimonio en las paradisíacas playas de Acapulco en febrero. Apoyo incondicional Image zoom Melissa Barrera Instagram “Mi esposo vive en Sonora, México. Tenemos una casa [allá] y un departamento en Los Ángeles, y estamos yendo y viniendo. Por su trabajo, él tiene que estar ahí y yo [en Los Ángeles], entonces es una relación de mucha comunicación porque así tiene que ser”, acota ella. “Lo bueno es que me apoya en mis sueños, mis triunfos son suyos”. Quiere ser... Image zoom Melissa Barrera Instagram … como su ídolo Salma Hayek. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

