Estrenos de cine y televisión de este otoño que no te puedes perder ¿Te encantan las películas y las series de televisión? Toma nota porque estos son los estrenos de la temporada que no te puedes perder. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para todos los que amamos el cine y la televisión, esta temporada de otoño ha llegado con mucha expectativa porque finalmente veremos en las pantallas algunos de los estrenos más esperados por todos. Ya sea que te encante ver una serie de televisión en la comodidad de tu casa o que disfrutes de la experiencia de ir a una sala de cine, aquí te mostramos las novedades que no puedes dejar de ver durante estas semanas. Desde luego, ¡no olvides las palomitas de maíz! Black Panther: Wakanda Forever Black Panther dejó una marca difícil de superar dentro del universo Marvel. Fue un éxito de taquilla tras su estreno en el 2018, se transformó en parte de la cultura popular y además fue la primera película de superhéroes que logró ser nominada a mejor película en los premios Oscar. Luego de la muerte de Chadwick Boseman, una segunda parte de la historia parecía poco probable, pero los realizadores usaron la muerte del rey T'Challa (interpretado por Boseman) como punto de partida para Black Panther: Wakanda Forever. Sin duda, esta es una de las películas más esperadas del año en el mundo entero y su estreno se llevará a cabo en las salas de cine el 11 de noviembre en Estados Unidos. Andor La serie televisiva Andor es uno de los estrenos más grandes de otoño, especialmente para los amantes de la afamada saga de Star Wars. Uno de los mayores atractivos que tiene esta producción es el rol protagónico de Diego Luna, quien nuevamente da vida a su icónico personaje Cassian Andor de la película Rogue One. El mexicano no es la única estrella latina que hace parte del elenco de esta gran apuesta de Disney, ya que la actriz Adria Arjona también tiene una importante participación durante la primera temporada de la historia. Doce capítulos componen esta imperdible serie de televisión que ya puede ser vista a través de Disney+. Hola México Film Festival Si te encanta el cine, no puedes perderte la edición número 14 del reconocido Hola México Film Festival, que se desarrolla del 2 al 10 de octubre en la ciudad de Los Ángeles. Esta fiesta del arte latino, que cada año reúne a miles de cinéfilos, tendrá 40 de los mejores cortometrajes y películas hechas en tierras aztecas, incluyendo destacadas producciones como La civil, Mal de ojo y Gods of Mexico. Como es tradición, este festival se desarrolla en el marco de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, así que no te quedes fuera de este festejo y adquiere tus boletos lo antes posible. The Lord of the Rings - The Rings of Power Luego del éxito de las trilogías de Lord of the Rings y Hobbit, Amazon trae a la pantalla un nuevo capítulo de esta afamada saga basada en las novelas del escritor J.R.R. Tolkien. En esta ocasión, la historia se desarrolla miles de años atrás, durante la época en que se da orígen a los afamados "anillos de poder". Esta primera temporada de The Lord of the Rings - The Rings of Power ya se encuentra disponible a través de Prime Video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ticket to Paradise Luego de su recordada participación en la saga de películas Ocean's, los afamados actores Julia Roberts y George Clooney vuelven a conjugar sus talentos para traer a la pantalla gigante una de las mejores comedias románticas de la temporada de fin de año y que por supuesto no te puedes perder. En Ticket to Paradise, las dos superestrellas de Hollywood dan vida a una expareja que hará hasta lo imposible para que su hija no cometa el peor error que ellos cometieron: casarse. Una película que sin duda promete mucha diversión y que podrás disfrutar en las salas de cine desde el próximo 21 de octubre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estrenos de cine y televisión de este otoño que no te puedes perder

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.