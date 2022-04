Mark Wahlberg sobre su nueva película Father Stu: sirvió en misa para preparar el papel El actor Mark Wahlberg interpreta en Father Stu a un exboxeador que le da un vuelco a su vida tras descubrir por accidente la vocación sacerdotal. ¡Mira lo que nos contó de este inspirador filme! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Mark Wahlberg conversó en exclusiva con People en Español sobre cómo se preparó para dar vida al protagonista de Father Stu, su nueva película basada en la dramática historia real de Stuart Long, un boxeador que sufre una enfermedad incurable y se convierte en sacerdote. En una entrevista en People VIP, el protagonista de exitosos largometrajes como The Fighter o The Departed contó el trabajo que realizó para ponerse en la piel de un personaje que afronta una dura realidad personal y decide darle un vuelco a su vida entrando en el sacerdocio. "Tengo toda mi experiencia personal, que es ya sabes, una acumulación de 40 años y pico de experiencia. Por supuesto, cuando escuché la historia quería prepararme y hacer todo el trabajo que pudiera con respecto a hacer un sacerdote. Así que serví misa todos los sábados durante un período de tiempo muy largo, mucho antes de que tuviéramos un guion o una fecha de inicio", explicó. El largometraje cuenta con la participación de Teresa Ruíz, Mel Gibson y Jacki Weaver, entre otros y ya está disponible en los cines desde el pasado 15 de abril. Para conocer más detalles de la película y apreciar las habilidades del actor para hablar español, ¡mira el video de la entrevista completa colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mark Wahlberg sobre su nueva película Father Stu: sirvió en misa para preparar el papel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.