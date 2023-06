Marjorie de Sousa rompe a llorar en República Dominicana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marjorie de Sousa Credit: Victor Chavez/WireImage La actriz venezolana Marjorie de Sousa se encuentra en República Dominicana, en donde no ha parado de llorar, aquí te contamos qué es lo que está pasando con la rubia que está acompañada por entre otros, Felicia Mercado, Ana Patricia Rojo y Eleazar Gomez. Empezar galería Una llorona Marjorie de Sousa en República Dominicana Credit: Vía MediaConceptsPR Señores, no es que de Sousa esté llorando por el antifaz que trae puesto, la actriz, quien recientemente compartió un hermoso video junto a su hijo Matías, se encuentra en República Dominicana trabajando arduamente, ¿en qué? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Película Marjorie de Sousa en República Dominicana Credit: Vía MediaConceptsPR En la cinta Las lloronas. "Es comedia. Es sobre un grupo de mujeres que tiene un teatro pero la dueña del teatro se muere y se ven obligadas a buscar dinero por donde sea", contó en exclusiva a People en español la rubia. "Y entonces la opción en la que terminan es que lloran en los velorios ajenos y les pagan por eso". 2 de 6 Ver Todo Listos, cámara, acción Marjorie de Sousa en República Dominicana Credit: Vía MediaConceptsPR Aquí vemos a una sonriente Marjorie durante el rodaje de la película. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Compañeros estelares Marjorie de Sousa en República Dominicana Credit: Vía MediaConceptsPR En el largometraje, Marjorie de Sousa se hace acompañar por entre otros actores, Felicia Mercado, Ana Patricia Rojo y Eleazar Gomez. "Esto va a ser una cosa muy loca", asegura la protagonista de El Conde. "El elenco está padrísimo, también hay comediantes dominicanos". 4 de 6 Ver Todo Algo común Marjorie de Sousa en República Dominicana Credit: Vía MediaConceptsPR "Eso [de llorar en velorios y que se pague por eso] se se usa mucho en Latinoamérica y en República Dominicana", asegura. "En la película, [la diferencia] es que se genera una situación de comedia". 5 de 6 Ver Todo Harán reír a todos Marjorie de Sousa en República Dominicana Credit: Vía MediaConceptsPR "[Las mujeres] tienen una forma [muy cómica] de llorar a los muertos" adelanta la venezolana, en esta imagen junto a Ana Patricia Rojo. "Esto va a ser una cosa muy loca". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

