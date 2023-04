Manu Vega ocultó a su padre director que entró a la escuela de actuación El amor de Manu Vega por la actuación lo llevó a tomar sus propios riesgos alejado de su familia, la cual no deseaba que este fuera su camino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor por la actuación para Manu Vega llegó desde que era un niño. Si bien su padre es director, no fue eso lo que lo motivó en esta carrera, sino descubrir lo feliz que se sentía al interpretar frente a las cámaras a diversos personajes. "Mucha gente puede pensar que por tener un padre director y profesor mi vida siempre ha sido el cine y la actuación; sin embargo, es algo que nació de mí, cuando tenía 18 años. Lo empecé a estudiar; entré en una escuela sin que nadie lo supiera", relató a People en Español. "Ahí fue donde descubrí mi verdadero amor hacia el teatro y el cine". "A mí me ha encantado el cine desde pequeño", continuó. "Trabajé muy pequeñito en la película Mujeres en el parque. Luego pasaron muchos años hasta que volví a hacerlo, pero me reencontré con el cine por una cosa súper natural. Al final, no me cuesta estar frente a las cámaras porque es algo que disfruto, de manera consciente o inconsciente siempre ha estado ahí y me encanta. Me siento más cómodo haciendo un personaje frente la cámara que siendo yo mismo frente a la cámara". Curiosamente, en el seno de su hogar la idea de que este famoso se dedicará a actuar no era algo que les pareciera adecuado, por el contrario. "Formó parte de este mundo porque mi padre me ha dado una cultura y una educación muy relacionada con esto. Mi padre nunca ha querido que sea actor, nunca le ha interesado", reveló. "En mi familia nunca ha interesado que haga esto porque saben que es un trabajo muy difícil, lo hemos vivido en casa. Hay etapas muy difíciles y muy duras donde el trabajo no llega y las cosas se complican" Manu Vega Credit: Manu Vega Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Vega muestra una cara distinta de la inmigración en su más reciente proyecto, la película Con los años que me quedan, donde interpreta a un hombre que maneja un auto. "Es una historia de inmigrantes en diferentes situaciones en Estados Unidos", explicó. "Macarena, la protagonista [interpretada por Regina Blandón], se ve forzada a emprender un viaje por carretera desde Los Ángeles a México. Mi personaje es el conductor de este coche y donde ser ven todos estos personajes, todos inmigrantes, todos luchando por sus sueños, el famoso sueño americano. Todos intentando encontrar su lugar en el mundo", agregó. "Mi personaje Lu es un chico, que igual que Macarena, se marcha de Madrid a los Estados Unidos, a Los Ángeles, en búsqueda de respuestas". Manu Vega, quien se considera un "apasionado", está convencido que el filme Con los años que me quedan, que ya está disponible en la plataforma streaming Prime Video, les hará reflexionar. "Esta es una Road movie muy especial porque mezcla el drama con la comedia de una manera muy orgánica y hace muy asequible ver la película de una manera muy fluida", comentó. "Al final el secreto de la vida es ese, luchar por nuestros sueños", Manu Vega "Es un proyecto hecho con el corazón que cuenta historias de personas reales y que viven la vida de manera intensa y luchan por los sueños. "Al final el secreto de la vida es ese, luchar por nuestros sueños", mencionó. "Al final ese es el objetivo, hacer cosas que me llenen; me muevan y con las que me sienta que comparto algo especial. Eso es por lo que lucho y he seguido luchando toda la vida".

