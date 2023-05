Manolo Cardona habla sobre su debut como director de Uno para morir: "Se creó como una familia alrededor de la película" El largometraje de Paramount+ Original es un thriller de suspenso que te mantendrá en vilo de principio a fin. ¡Aquí la entrevista exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días tuvo su estreno la película Uno para morir (Paramount+ Original) que constituye el debut como director del actor Manolo Cardona, a quien recordamos por exitosas producciones como Sin tetas no hay paraíso, El cartel de los sapos y más recientemente ¿Quién mató a Sara? (Netflix). "Fue un reto increíble, muy grande el [dirigir y] al mismo tiempo estar actuando, pero me encantó.", explica a People en Español el nacido en Popayán, Colombia. "Mi hermano Juancho Cardona es uno de los productores", afirma sobre el talentoso equipo que lo apoyó en la producción de este thriller de suspenso que gira en el que un grupo de extraños se ven atrapados en una mansión sin saber el quién o el porqué de su sitio. "La película la grabamos en tres ciudades.En Ciudad de México, Puebla y en Veracruz, en un lugar que se llama Roca Partida, que es un paraíso", prosigue Cardona. "Y lo que hicimos fue crear esta atmósfera en una mansión clavada en el Pacífico mexicano [además de los interiores] que fui diseñando a través con una producción espectacular". "Es un personaje muy interesante que tiene muchas capas, que vas descubriendo", explica Manolo Cardona sobre su papel protagónico en Uno para morir. "Es una historia que te va a sorprender. Es un viaje intenso e increíble". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El elenco es increíble, está encabezado por la [también] increíble Maribel Verdú", acota el artista. "Esta fue la ultima película de Fernando Becerril, que en paz descanse". La convivencia de los actores quienes pasaron mucho tiempo juntos para lograr las intensas escenas de Uno para morir es palpable en escena. "Se creó como una familia alrededor de la película; siempre estábamos juntos: comiendo juntos, cenando juntos", explica Cardona. "Es una familia que me llevo en el corazón, para toda la vida". Uno para morir, de Paramount+ Original, ya está disponible en streaming.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Manolo Cardona habla sobre su debut como director de Uno para morir: "Se creó como una familia alrededor de la película"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.