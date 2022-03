La mamá de Will Smith se pronuncia sobre la bofetada de su hijo a Chris Rock Will Smith se disculpó públicamente con Chris Rock luego de abofetearlo en la entrega de los premios Oscar. Ahora es la mamá del actor es la que ha intervenido en la polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madre de Will Smith no se quedó callada tras el violento comportamiento de su hijo durante la entrega de los premios Oscars. Caroline Bright aseguró que la reacción de Smith al abofetear al comediante Chris Rock es un hecho aislado, ya que es una persona sociable, reportó People. "Esa es la primera vez que veo que estalla", declaró la progenitora a la cadena afiliada de ABC en Philadelphia. "Primera vez en su vida….Nunca lo he visto hacer algo así". A pesar del controversial incidente, la madre de 85 años reveló que se siente orgullosa de su hijo por ser como es. Además, se mostró emocionada por sus logros tras recibir la estatuilla de oro como mejor actor por su desempeño en la cinta King Richard. "Sé cómo trabaja, cuan duro trabaja. He estado esperando y esperando y esperando. Cuando escuché el nombre, simplemente [dije]: '¡Sí!", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Will Smith "Lakeview Terrace" New York Premiere - Arrivals Will Smith | Credit: Photo by Bryan Bedder/Getty Images Tras recibir duras crítica de colegas y fanáticos, y la reprobación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Smith se disculpó públicamente con el comediante un día después del incidente. "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia anoche es inaceptable e imperdonable", dijo en el mensaje de disculpa que colgó en sus redes sociales y en el que reconoció que su actuación había sido "inaceptable". Will Smith 94th Annual Academy Awards - Arrivals Will Smith | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic Rock ha decidido no presentar cargos contra Smith. No obstante, la Academia informó que está analizando el incidente para tomar las medidas disciplinarias necesarias contra el actor, quien abofeteó al comediante por hacer un chiste sobre la cabeza rapada de su mujer, quien padece de alopecia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La mamá de Will Smith se pronuncia sobre la bofetada de su hijo a Chris Rock

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.