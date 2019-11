Mira qué ha sido de los actores de la inolvidable película navideña Home Alone By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Han pasado casi tres décadas del estreno de la primera entrega de la saga Home Alone. ¡Mira qué ha sido de los protagonistas de esta recordada película navideña! Empezar galería Home Alone Image zoom Cortesía de 20th Century Fox La amada película navideña se estrenó el 16 de noviembre de 1990. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Macaulay Culkin Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El actor de 39 años interpretó el papel de Kevin McCallister, el niño que se queda abandonado en casa por un desciuido y tiene que proteger su hogar de los ladrones. Ahora presenta un podcast llamado Bunny Ears. 2 de 11 Applications Ver Todo Joe Pesci Image zoom Tommaso Boddi/WireImage El ganador de un Oscar interpretó a uno de los desafortunados ladrones. Famosos por sus papeles de mafioso, su proyecto más reciente es la película The Irishman. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Daniel Stern Image zoom Lilly Lawrence/FilmMagic El actor interpretó al otro ladrón. Con una extensa trayectoria, recientemente protagonizó en la película James vs. His Future Self y la serie Shrill de Hulu. 4 de 11 Applications Ver Todo Catherine O'Hara Image zoom Rich Fury/Getty Images Interpretó a la atribulada madre de Kevin McCallister en la película. Este año obtuvo una nominación al Emmy este año por su papel en el show Schitt’s Creek. 5 de 11 Applications Ver Todo John Heard Image zoom Michael Boardman/Getty Images Con una larga carrera en el cine y la televisióbn, fue el padre de Kevin McCallister. Falleció de un ataque al corazón en 2017. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement John Candy Image zoom Ron Galella, Ltd./WireImage El personaje al que daba vida el comediante ayudaba a Catherine O’Hara a volver a casa con su hijo. Murió de un ataque al corazón en 1994. 7 de 11 Applications Ver Todo Devin Ratray Image zoom John Parra/Getty Images for STXfilms / Alexander Wang Dio vida al hermano malo de Kevin McCallister. Recientemente protagonizó junto a Jennifer López la película Hustlers. 8 de 11 Applications Ver Todo Kiernan Culkin Image zoom Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images El hermano menor de Macaulay Culkin compartió con su hermano en varias películas. En esta hizo de su primo. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La carrera de Kiernan Image zoom Tras tomarse un descanso de la actuación, ahora es uno de los protagonistas de la serie de HBO Succession. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

