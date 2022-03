Oscar Isaac sobre los estereotipos de los latinos en Hollywood: "Aún hay peligro de que nos encasillen" El actor guatemalteco Oscar Isaac habló en exclusiva con People en Español sobre la serie que protagoniza y sus retos al ser un actor latino en Hollywood Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oscar Isaac Oscar Isaac | Credit: Nina Turner Cuando era pequeño, Oscar Isaac estaba enamorado de Wolverine. Hoy, a sus 43 años, el guatemalteco cumplió su deseo al convertirse en Marc Spector en Moon knight (Marvel Studios). "es un hombre que no conoce su propia mente", dice el artista de su personaje en la serie, que se estrena en marzo 30 en disney+. ¿En qué se diferencia este personaje de otros que hayas interpretado antes? Este personaje es diferente porque me he acercado a él como alguien con varias fases en una sola mente. Uno es un muchacho del norte de Londres, el otro es de Chicago y posiblemente hay algunos más. Diferenciarlos física y emocionalmente fue un reto emocionante. ¿Recuerdas alguna anécdota, algo inolvidable del rodaje? Recuerdo que al final del rodaje, cuando llegamos al desierto de Wadi Rum en Jordania, después de pasar alrededor de siete meses metidos en un estudio en Budapest, fue muy emocionante para todo el equipo ver el nivel y la majestuosidad del desierto. Sin descubrir nada de la historia, ¿cuál es tu episodio favorito de toda la serie y por qué? Creo que mi episodio favorito es el quinto porque es el que realmente llega al corazón de la historia. Oscar Isaac - MOON KNIGHT Oscar Isaac como Steven Grant en Marvel Studios' MOON KNIGHT | Credit: Gabor Kotschy/©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved. Danos tres razones por las cuales el público tiene que ver Moon Knight y qué pueden esperar. La acción, los personajes y el arco emocional de la historia son muy poderosos, por lo que el público va a vivir emociones muy intensas. ¿Cómo te sientes al ser parte del universo MCU y cómo crees que un joven Oscar hubiera reaccionado si lo hubiera sabido? Formar parte de MCU es una gran experiencia. Además, dar vida a un personaje no muy conocido y hacerlo de una manera tan inusual y única es muy emocionante. El Oscar joven habría mojado los pantalones. Esta pregunta es más sobre tu carrera: ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar adónde estas ahora? No, es imposible imaginar que me iban a llegar todas estas maravillosas oportunidades. Es lo que siempre he soñado y me siento realmente afortunado de poder ganarme la vida haciendo lo que me más gusta. Oscar Isaac Oscar Isaac | Credit: Nina Turner ¿De qué manera crees que ha cambiado el papel de los hispanos en Hollywood?, ¿Crees que se han roto finalmente los estereotipos? Creo que, definitivamente, hemos mejorado en vencer los estereotipos de los actores y artistas hispanos, pero aún hay peligro de que nos encasillen en un tipo de personaje, por eso sigue siendo importante enseñarle al mundo todo lo que somos capaces de hacer. Volviendo a una de tus pasiones, la música, ¿cómo empezaste?, ¿admiras a alguien específico en la industria de la música? La persona a la que más admiro en el mundo de la música es a mi padre. Siempre escribía y grababa su propia música, le encantaba tocar la guitarra y creo que mi pasión empezó por él. Después he seguido tocando y ahora lo hago para mis hijos. Cuando no eres el centro de atención, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tu familia? Me gusta hacer las cosas pequeñas de la vida como llevar a mis hijos a la escuela. ¿Cuáles son tus mayores logros tanto en tu vida personal como en la profesional? El haber podido interpretar diferentes personajes sin que ninguno se parece necesariamente a mí, pero que me han permitido explorar lo que es vivir una vida diferente. Y creo que poder continuar haciendo esto es maravilloso, soy muy afortunado. En lo personal, ser padre de dos niños pequeños y esposo. ¿Sientes que aún hay algo que no has realizado o alguien con quien te gustaría trabajar? ¿Algún actor, director, director de fotografía? Hay muchos directores y artistas maravillosos con los que me gustaría trabajar. Me encantaría hacer algo con Guillermo del Toro o Pedro Almodóvar; estas son dos de las personas con las que más me gustaría trabajar. Oscar Isaac y Ethan Hawke MOON KNIGHT Oscar Isaac como Steven Grant y Ethan Hawke como Arthur Harrow en Marvel Studios' MOON KNIGHT | Credit: Csaba Aknay/©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved. ¿Cuál es el mayor consejo que te dieron tus padres y cómo lo has aplicado en tu vida y en tu familia? Algo que dice mi padre es pon toda tu mente en lo estás haciendo. Para estar presente, hay que enfocarse en lo que tienes delante, y lo que tienes a mano y darlo todo.

