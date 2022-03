Malestar por la música que sonó cuando Encanto ganó el Oscar Voces en la comunidad colombiana criticaron que sonara una canción del nuyorican Marc Anthony cuando Encanto, que se desarrolla en el país sudamericano, recibió el Oscar a mejor película animada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La selección del tema musical que acompañó al anuncio de que Encanto era la ganadora del Oscar a la mejor película animada fue recibida por las críticas de algunas voces en la comunidad colombiana. Al anunciar el largometraje como ganadora en la estatuilla, en el teatro Dolby de Los Ángeles empezó a sonar un tema del salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony. Los responsables de la cinta, Jared Bush, Byron Howard, Ybett Merino y Clark Spencer, estuvieron acompañados en su camino al escenario a recoger el premio por la canción "Vivir mi vida" del ex de Jennifer López. El momento no pasó desapercibido y las reacciones no se hicieron esperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 94th Annual Academy Awards - Press Room Encanto Movie | Credit: Photo by David Livingston/Getty Images "¿De quién fue la idea de poner una canción de Mark Anthony en el momento en que Encanto, con su inmensa riqueza musical, fue premiada como mejor película animada?", se preguntó en un tuit la presentadora de Noticias de Univision Patricia Janiot. "Ponen una canción de Marc Anthony para darle el Oscar a Encanto porque [es] latino. Nomás les faltó poner sombreros, sacar maracas y decir "Olé"', escribió un molesto cibernauta. "Teniendo a Sebastián Yatra y a Maluma en el cast de Encanto…existiendo Shakira y J Balvin como 'colombianos reconocibles por los gringos', pero van y ponen a Marc Anthony", expresó otro. "Ganó Encanto. Rápido, pon lo más latino del playlist. Suena Marc Anthony", reclamó otra. Yatra, quien se emocionó hasta las lágrimas por su actuación en la gala, en la que cantó "Dos oruguitas" de Encanto, se mostró agradecido no solo con quienes hicieron posible su inclusión en la galardonada película, sino con los 50 millones de colombianos de su país, por el apoyo a su trabajo. "Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, gracias Encanto…gracias Dios", expresó el intérprete en su cuenta de Instagram.

