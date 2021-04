Los ganadores de los Oscar 2021 Los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc ponen en alto a México al ganar una estatuilla por Sound of Metal. Aquí está la lista de los grandes ganadores. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos meses después de su tradicional fecha de realización (en febrero) la Academia de Cine de Estados Unidos ha dado inicio a las 93ª edición de la ceremonia de los premios Oscar, en Hollywood. Y tres mexicanos han brillado ya en la entrega que se lleva a cabo en Hollywood: Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc se llevan a cabo la estatuilla dorada por el Mejor Sonido en Sound of Metal. Los mexicanos comparten la estatuilla con Nicolas Becker y Phillip Bladh. Celebrada entre su tradicional sede -el Dolby Theatre de Los Ángeles- y Union Station, la ceremonia se ha llevado con estricto apego al protocolo para proteger a las celebridades y equipo de producción del contagio de COVID-19, según exclamó -después de un momentario tropezón con su largo vestido- Regina King, la primera presentadora de la noche. Lejos de la multitudinaria entrega a la que estamos acostumbrados, con la kilométrica alfombra roja y decenas de paparazzi, este año únicamente los nominados -con un invitado cada uno-, tres fotógrafos acreditados y las celebridades convocadas para entregar la estatuilla dorada -Brad Pitt, Halle Berry, Harrison Ford, Reese Witherspoon y Renée Zellweger, entre otros- estuvieron presentes. Aquí la lista de los grandes ganadores de los Oscar 2021: Mejor Director

Chloé Zhao, Nomadland Mejor Guión Original

Promising Young Woman Mejor Guión Adaptado

The Father Mejor Actor de Reparto

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Mesiah



Mejor Cinta Extranjera

Another Round, Dinamarca; director Thomas Vinterberg Mejor Sonido

Sound of Metal: Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc, Nicolas Becker y Phillip Bladh. Mejor Maquillaje y Peluquería

Ma Rainey's Black Bottom Mejor Corto Animado

If Anything Happens, I love you Mejor Cinta Animada

Soul, de Pete Docter y Kemp Powers Mejor Documental

My Octopus Teacher (Netflix), de James Reed y Pippa Ehrlich La lista de ganadores a los Oscar se actualizará a tiempo real.

Los ganadores de los Oscar 2021

