Si aún no sabes cómo recibir el 2022 te decimos qué hacer ¡Feliz Navidad! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anuel AA - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy Si necesitas de un plan interesante para terminar el 2021, échale un ojo a "La lista", todo lo que no te puedes perder . Empezar galería MADRES PARALELAS 1- Penelope Cruz - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Iglesias Más./Courtesy of Sony Pictures Classics El director español Pedro Almodóvar sazona con mucho drama el fin de año con Parallel Mothers(Sony Pictures Classics). La cinta protagonizada por su musa, Penélope Cruz, quien recibió la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia por su actuación, y la novel actriz Milena Smit cuenta la historia de Janis (Cruz) y Ana (Smit), dos solteras que dan a luz en el mismo hospital y quedarán unidas cuando algo inesperado les sucede. Si bien la relación de las protagonistas acapara la trama principal, también se aborda el dolor de los familiares de fusilados de la Guerra Civil española enterrados anónimamente en cunetas. En cines el 24 de diciembre. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio THE RICARDOS 2- BEING THE RICARDOS - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Glen Wilson/ © 2021 Amazon Content Services LLC A la genialidad interpretativa de Nicole Kidman y Javier Bardem para encarnar a Lucille Ball y su esposo, el cubano Desi Arnaz, una de las parejas favoritas de la teleaudiencia estadounidense, ha apostado el galardonado director Aaron Sorkin el éxito de Being the Ricardos. Este biopic, que relata el drama de los actores durante una semana de grabación del célebre sitcom I Love Lucy. Disponible en Amazon Prime Video. 2 de 10 Ver Todo DULCE MARÍA Dulce María - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Cortesía La ex RBD vuelve a su Origen (Ditto) con su cuarto álbum como solista. Este nuevo trabajo musical, que fue grabado y distribuido bajo el propio sello de la mexicana, incluye once canciones, cinco de las cuales son inéditas, y el resto son composiciones que han sido escritas por Dulce María a lo largo de su carrera, entre las que destacan "Más tuya que mía" y "Tú y yo". Disponible en plataformas digitales. 3 de 10 Ver Todo Anuncio THE UNFORGIVABLE THE UNFORGIVABLE: SANDRA BULLOCK - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: KIMBERLEY FRENCH/NETFLIX ¿Qué haríamos por obtener el perdón? Esa pregunta explora esta cinta basada en la serie británica Unforgiven, en la que Ruth Slater (Sandra Bullock) sale de prisión tras cumplir dos décadas de condena por cometer un crimen atroz. Al tiempo que busca reintegrarse en una sociedad que no la perdona, busca a una hermana menor, criada por ella y dada en adopción tras su condena. Disponible en Netflix. 4 de 10 Ver Todo ANUEL AA Anuel AA - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy Según Anuel AA, Las leyendas nunca mueren (Real Hasta la Muerte/The Orchard) por eso regresa a la escena musical, solterito, y con su tercer álbum, que incluye temas como "Leyenda" y "Dictadura". "Me han influido leyendas globales como Michael Jordan, Mike Tyson, Kobe Bryant", dice el puertorriqueño. "Porque al igual que yo, se han empujado a límites más altos". Disponible en las plataformas digitales. 5 de 10 Ver Todo ENCANTO 6 - Encanto - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: DISNEY El folklor colombiano hechizará a los televidentes en esta cinta animada sobre los Madrigal, una familia que vive escondida en Encanto (Walt Disney Animation Studios), un pueblo en el Valle del Cocora, y cuyos miembros tienen poderes sobrenaturales. Excepto la quinceañera Mirabel, quien cuando la magia de su aldea peligra, emprende un viaje para salvar a los suyos y encontrar su poder. Disponible en Disney+. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio STATION ELEVEN STATION ELEVEN - Gael Garcia Bernal - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Parrish Lewis/HBO Max En medio de una pandemia se estrena esta serie postapocalíptica basada en el bestseller Station Eleven, de la canadiense Emily St. John Mandel. Protagonizada por, entre otros, Gael García Bernal, Mackenzie Davis, Himesh Patel, David Wilmot y Matilda Lawler, la saga de 10 episodios narra las historias de los sobrevivientes de una gripe devastadora, que aferrándose a lo bueno que tenían intentan reconstruir el mundo. Disponible en HBO Max. 7 de 10 Ver Todo ALEJANDRO SANZ Alejandro Sanz - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Universal Music Latino El romanticismo del madrileño vuelve a aflorar en Sanz (Universal Music Latin), un disco de diez canciones que combinan ritmos electrónicos y flamenco con arreglos orquestales. El nuevo material producido por el mismo cantante con Alfonso Pérez y Javier Limón, incluye "Bio" y "Mares de miel", sencillos que estrenó en octubre. ¡Se vale disfrutar de Alejandrito! Disponible en plataformas digitales. 8 de 10 Ver Todo THE BOOK OF BOBA FETT “The Book of Boba Fett - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Lucasfilm Ltd. ¡La diversión no termina para los fanáticos de Star Wars! Dando seguimiento al final de la segunda temporada de The Mandalorian, donde aparece Boba Fett, es el turno de contar la historia del legendario cazarrecompensas quien, junto a la mercenaria Fennec Shand, regresa a las arenas de Tatooine para recuperar el territorio que una vez fue gobernado por Jabba the Hutt y sus secuaces. Se estrena el 29 de diciembre en Disney+. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio BUENAS LECTURAS Hot list - Libros Credit: Cortesía (3) LA MUJER DE MIS SUEÑOS El cuarto libro de la exitosa periodista y productora Luz María Doria es una bitácora para navegar entre los obstáculos diarios y alcanzar tu máximo potencial con los inspiradores tips de una pléyade de triunfadores. El SECRETO DE LOS BUENDÍA Una extraodinaria labor de pesquisa literaria, apoyada en interpretación de textos críticos, lleva a la académica española Sultana Wahnón a descifrar el que quizás sea el principal enigma de la saga familiar más famosa de la literatura. MI CASA IS MY HOME La escritora Laurenne Salas y la ilustradora Zara González Hoang combinan sus talentos en este libro bilingüe, ideal para que celebres junto a los más pequeños tus raíces y tradiciones en la temporada de las fiestas familiares. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Si aún no sabes cómo recibir el 2022 te decimos qué hacer ¡Feliz Navidad!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.