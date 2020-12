Close

Vivió rodeado de violadores y criminales: ¡conoce la inspiradora historia de Lito! Conoce la sorprendente e inspiradora vida de Lito, quien logró salir del caserío en Puerto Rico. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Rafael Sierra Pascual se convirtió en Lito supo cuál era su misión. “[Quiero demostrar que] sí se puede [lograr cosas]”, dice el cantante puertorriqueño de 45 años y autor de La jaula de los vivos, una serie en YouTube de lo que ha bautizado como Rap Cinema, en la que cuenta historias surgidas del barrio pobre en que se crio. “Estaba buscando una mejor manera de conectar con el público”. En una íntima entrevista, el cantante cuenta de qué trata este novedoso proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿De qué trata La jaula…? Es un nuevo tipo de rap cinema. Estaba buscando una mejor manera de conectar con el público y todos los artistas dicen que vienen con la mejor canción y el mejor video. Y con tantos años en la música noté que era algo repetitivo y de ahí nace [el] crear un monólogo de cinco minutos y ese monólogo [se grabó] en una sola toma. Lo llamé rap cinema, porque tiene el elemento urbano [y de rap], y porque tiene una calidad de cine. ¿Cómo te sentiste cuando viste el resultado? Cuando grabé el primer video tuvo tanto impacto que dije: '¿Por qué no hacemos una continuación?'. [Hice] un monólogo de uno a dos minutos, en donde transmitía una historia dividida en diez capítulos. Cada historia es real… Viví en el caserío [en Puerto Rico] toda mi vida y estas historias tienen una representación viva de todo lo que he vivido. A la misma vez son situaciones que ocurren todos los días en el caserío. Uno tiene que haber vivido bajo esas situaciones para para poder vivirlas y expresarlas. [A mí] me tocó salir del caserío [y pude] ver el racismo sistemático que existe. Justo de mi experiencia nace todo lo que estoy contando [en este proyecto]. [Quiero que la] gente se pueda identificar, [hay] un realismo que no puede fallar. Hay una realidad con cada palabra que estoy diciendo. Image zoom Credit: Geovanny Andrades Andino ¿A qué te refieres con racismo sistemático? El sistema de vida [lo] implementan los países de diferentes maneras. Uno no reconoce la limitación porque cuando uno vive bajo el sistema, es algo normal, incluso tus hijos heredan tu apartamento, tu casa, tu gato, tu trabajo. Hay que demostrar que sí se puede [salir de ese círculo]. Cuando me hice famoso y vi cómo vivían los famosos, ahí fue cuando pude soñar con esas cosas, cuando yo estaba en el caserío no podía soñar con eso. Cuando todo lo que te rodea te convierte en algo, no sueñas con carros ni superarte, todo lo tienes cerca, pero lo tienes limitado. Yo salí a los 18 años, pero me quedé con un impacto emocional. Tú vives con un violador o un asesino, con un pastor, vives con diferentes personas porque eso es lo que te toca y tienes que adaptarte a eso, y eso tiene un impacto en tu vida.

