La civil: una película mexicana en la que la trágica realidad supera la ficción La actriz mexicana Arcelia Ramírez nos habla de su película La civil y la desgarradora realidad social detrás de la historia que cuenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La edición número 14 del reconocido Hola México Film Festival (HMFF) fue un éxito total y de nuevo demostró ser una de las celebraciones más grandes del cine latinoamericano en Estados Unidos. Miles de cinéfilos se dieron cita en la ciudad de Los Ángeles para disfrutar de una selección de las películas y cortometrajes mexicanos más destacados del momento. Uno de los filmes más aplaudidos y comentados fue La civil, de la directora Teodora Ana Mihai. Con su cruda historia lleva a la pantalla gigante la triste y violenta realidad que se vive en algunas regiones de México debido a la desaparición de jóvenes a manos de grupos al margen de la ley. La reconocida actriz Arcelia Ramírez fue la encargada de dar vida al personaje de Cielo, una madre que hace hasta lo impensable por recuperar a su hija adolescente en poder de un grupo criminal, aunque esto implique poner en riesgo su propia vida al adentrarse en un mundo de violencia totalmente desconocido para ella. "La historia trata de una mujer que busca a su hija secuestrada y que toma la justicia por su propia mano cuando se ve en el desamparo de cualquier apoyo", compartió la protagonista de la cinta en entrevista con People en Español. La civil se ha transformado en una de las cintas latinas imperdibles durante esta temporada, ya que no solo ha sido seleccionada para participar en prestigiosos festivales de cine como el de Cannes o el HMFF, también se ha convertido en una historia que da luz a la tragedia que enfrentan multitud de madres mexicanas que han perdido a seres queridos a manos de la violencia y que han visto cómo la muerte de sus hijos parecen haber quedado en el olvido bajo un manto de impunidad. "Estamos muy contentos de este recibimiento con la película, porque habla de un tema muy doloroso que vivimos en México, es una profunda herida el tema de las desapariciones", dice Ramírez, para quien esta cinta también significa un llamado público a la empatía y la justicia. Arcelia fue una de las invitadas de honor en el reciente Hola México Film Festival, en donde su película La civil fue elegida como ganadora del premio de la audiencia. Además de la felicidad que le brindó ser parte de esta fiesta artística, también fue para ella una oportunidad única para hablar con los amantes del cine latino acerca de la trascendencia social que tiene la historia de su película. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como ya es tradición, este año el HMFF se llevó a cabo nuevamente dentro del marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana. En este esperado festival anual, también se robaron los aplausos las películas Mal de ojo, Gods of Mexico, El diablo entre las piernas, Manto de gemas y Lecciones para canallas. Estas son algunas de las cintas que participaron en el evento y que no puedes dejar de ver.

