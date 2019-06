¡La Cenicienta como nunca lo habías visto hasta ahora!

Cinderella es el noveno título que se une a la Walt Disney Signature Collection, que incluye películas pioneras creadas o inspiradas por la imaginación y el legado de Walt Disney, con historias y personajes inolvidables que han cautivado a generaciones. La película ocupará su lugar junto a Snow White and the Seven Dwarfs, Beauty and the Beast, Pinocchio, Bambi, The Lion King, Lady and the Tramp, Peter Pan y The Little Mermaid.