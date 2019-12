Proponen establecer día nacional de Keanu Reeves. ¡Descubre por qué! El actor estadounidense Keanu Reeves ha sido tendencia en las redes sociales y sus seguidores han generado incontables memes después de que se diera a conocer la fecha de estreno de dos de sus películas más taquilleras. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor estadounidense Keanu Reeves ha sido tendencia en las redes sociales y sus seguidores han generado incontables memes tras darse a conocer la fecha de estreno de dos películas que él protagonizará: Matrix 4 y John Wick 4. Los estudios cinematográficos Warner Brothers revelaron que la fecha oficial para el lanzamiento de Matrix 4 será el 21 de mayo del 2021, coincidiendo así con una cuarta entrega de la franquicia de acción-crimen de Lionsgate, John Wick. “Entonces #keanureevesday se va a convertir en algo importante. ¡Todos tomemos el día libre y hagámoslo una celebración internacional!”, expresó un usuario en Twitter. “¿Me están bromeando? Amo a las dos franquicias, pero ¿cómo se supone [que] voy a ir al cine en el mismo día? Bueno, supongo que tendré que salir temprano del trabajo”, bromeó otra usuaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las dos películas se caracterizan por estar entre las más esperadas de ese año. La trilogía de ciencia ficición Matrix y John Wick han recaudado a nivel mundial $463,517,383 y $326,699,296 respectivamente. En Matrix, Reeves interpreta a Neo, un hacker de computadoras que descubre la naturaleza de su realidad y su lucha por definir su rol como el elegido para salvar al mundo de quienes quieren manipularlo. En John Wick el actor es un ex asesino a sueldo que sale de su retiro para capturar a quienes mataron a su perro. Advertisement

