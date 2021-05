Juan Pablo Castañeda asustará a todos con su nuevo proyecto Con El exorcismo de Carmen Farías, Juan Pablo Castañeda regresa al cine de la mano de Camila Sodi y promete darle uno que otro susto a los espectadores. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras debutar en 2007 con la película Drama/Mex, Juan Pablo Castañeda poco a poco se consolida como un actor latino al que se le han abierto oportunidades en Hollywood, al tiempo que ha trabajado en importantes proyectos mexicanos. Ahora, regresa al cine con una propuesta del género de horror, titulada El exorcismo de Carmen Farías, donde se busca darle un buen susto a los espectadores. "Fue algo nuevo, que estaba curioso por hacer", confesó a People en Español. "Muy interesante porque no siempre llegan este tipo de proyectos. Desde que supe que era de este género dije que sí inmediatamente", agregó. "Lo especial es que no es una película complicada o psicológica o muy difícil de entender; simplemente, va directa al grano, hay un exorcismo, pasan cosas". En esta cinta el actor compartió créditos estelares con Camila Sodi, quien interpreta a Carmen. "Fue muy padre trabajar con Camila, es súperprofesional, súperaccesible, fue, la verdad, un lujo poder compartir escena con ella. Lo hizo muy bien como protagonista", mencionó. Juan Pablo Castañeda Credit: Patricia Lukas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta cinta, Castañeda encarna a Julián, el esposo de Carmen, el cual es un poco escéptico ante lo que está sucediendo; tal como le ocurre a él personalmente; por lo que confiesa que "quisiera ver para creer" ya que "la verdad nunca he visto nada", aunque sabe que debe hay personas que son más sensibles y, quizá por ello, pueden experimentar cosas sobrenaturales. "Son temas que no conocemos, que no creemos", Juan Carlos Castañeda "A nivel actoral, es parte de encontrar el misterio en uno mismo porque son temas que no conocemos, que no creemos, pero México está también lleno de mitos. La exploración nace un poco desde encontrar el misterio en la mirada, encontrar lo desconocido", comentó. "Como diría Guillermo del Toro, que es especialista de este género, que la vida es, justamente, como una cinta de cine o como un cassette donde todo queda impreso, donde todas las energías quedan impresas y entonces, a la mejor nos las vemos, pero existen, están ahí. Este actor nacido en Tokio, Japón, de padres mexicanos, no solo busca consolidar su carrera como actor en México y Estados Unidos, también quiere probar suerte como productor y director; de hecho, ya está preparando una serie de televisión. Mientras tanto, Juan Pablo Castañeda está promocionando El exorcismo de Carmen Farías, dirigida por Rodrigo Fiallega, cuyo estreno es el próximo 5 de mayo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Juan Pablo Castañeda asustará a todos con su nuevo proyecto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.