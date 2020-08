Maluma sobre grabar película con JLo: “Tiene las agallas para manejar tanta presión” El colombiano cuenta cómo fue incursionar en el cine de la mano de la Diva del Bronx en su cinta Marry Me. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este año Maluma ha sido un hombre bendecido. Además de agradecer la metamorfosis personal que le ha dejado la pandemia del coronavirus, el colombiano estrena un nuevo CD, Papi Juancho (Sony Music Latin) y espera la fecha de estreno de su primera película, Marry Me, que grabó con Jennifer López y Owen Wilson. “Ella, con su experiencia, me lleva años luz. Jennifer es la primera persona que me dejó incursionar en la actuación", dice el feliz cantante. "La primera película que voy a hacer en mi vida es una película de Hollywood, en donde está Owen Wilson, es algo grande. Se lo agradezco y voy a estar súper agradecido por todo lo que ha hecho por mí”. Image zoom Phraa SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN De hecho, el intérprete de “Medallo City” también le agradece a la Diva del Bronx todo el conocimiento que le transmitió durante el rodaje. “Jennifer es de las personas más on point que he conocido en la vida. Es una mujer que es jefa. Es un ejemplo claro para todos nosotros”, asegura el colombiano. “Ha podido demostrar muchísimas cosas. Me parece algo muy bonito que represente a la mujer de la manera que ella lo hace. Lo he visto claramente en los sets de grabación o en el estudio: es una persona que tiene las agallas para llevar una carrera tan complicada y manejar tanta presión”. Image zoom Phraa El largometraje no es el único proyecto que Maluma y López han trabajado en conjunto. “Los videos [de música] que estábamos haciendo en Nueva York parecen otra película”, cuenta en exclusiva a People en Español el cantante que engalana nuestra portada digital de esta semana. “A nosotros nos gusta mucho”.

Close Share options

Close View image Maluma sobre grabar película con JLo: “Tiene las agallas para manejar tanta presión”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.