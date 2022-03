Jada Pinkett Smith habla por primera vez de la bofetada de su esposo Will Smith a Chris Rock Jada Pinkett Smith rompió el silencio para hablar por primera vez del incidente que opacó le ceremonia de entrega de los Oscar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos días después de que su esposo Will Smith le propinara una bofetada a Chris Rock, Jada Pinkett Smith rompió el silencio sobre el incidente que acaparó toda la atención en la entrega de los premios Oscar. "Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso", dice un cartel que compartió en Instagram, que evidentemente hace referencia al suceso que ha derivado en uno de los escándalos más sonados de Hollywood de los últimos tiempos. Smith pidió disculpas este lunes por haber subido al escenario y golpear a Rock luego de que el comediante hiciera un chiste alusivo a la cabeza rapada de Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", dijo el actor. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", sostuvo. Chris Rock Will Smith 94th Annual Academy Awards - Show Credit: Getty Images "También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rock ha declinado denunciar a Smith y no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Por su parte, la Academia condenó la acción violenta del actor y comunicó que explorarán "más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estándares de conducta y la ley de California".

