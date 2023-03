Conoce la historia detrás del muñeco Chucky ¿realmente existe? La terrorífica trama de las películas de Chucky no son producto de la ficción, está basada en ¡un hecho real! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las películas de horror desde siempre han resultado una opción muy rentable para las salas cinematográficas. Uno de los clásicos de este género es sin duda Chucky, cuya primera aparición en la cinta Child's Play, en 1988, fue del agrado del público y ahora es una franquicia muy exitosa. La trama inicial cuenta la historia de Charles Lee Ray, un asesino quien, mediante un ritual de vudú, transfiere su alma a un juguete de cabello color naranja y ojos azules. Lo que parece ser una simple narración de ficción, en realidad está basada en un hecho real. El caso verídico en el que está basado el guión de Chucky es el de Robert, el muñeco. Según relata el portal Ghost and Gravestones, todo comenzó en 1906 en Key West, Florida, cuando un niño llamado Robert Eugene Otto recibió de regalo, por parte de un sirviente que trabajaba para sus padres, un muñeco con traje de marinero blanco y acompañado de un perrito de felpa. El chiquillo tomó el juguete como su objeto preferido y lo llamó Robert. Si bien, parecía ser algo inofensivo, los padres del menor descubrieron que por la noche sucedían cosas extrañas, tales como escuchar pequeños pasos y risas macabras. Dicha actividad paranormal fue en incremento hasta el punto que, en una ocasión, el niño se despertó y vio a su muñeco mirándolo fijamente. Chucky With Doll In 'Child's Play' Credit: United Artists/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alrededor de este juguete se han desarrollado diversas leyendas y mitos; por ejemplo, vecinos de la familia aseguraron que podían ver a Robert asomado en la ventana, en actitud vigilante. Cuando Eugene creció y se mudó de casa se llevó al muñeco y lo dejó en el ático; se dice que esto enfadó al objeto y por las noches se escuchaban ruidos provocados por él. A la muerte del dueño, en 1974, el juguete se quedó en el ático y fue descubierto por una niña que lo tomó para ella, pero se asustó porque aseguraba que quería matarla. Algunas teorías aseguran que Robert pudo recibir una maldición con magia negra y vudú por la persona que se lo regaló a Eugene; de ahí que, supuestamente, tuviera vida. Pero solo son especulaciones. A la fecha, el muñeco se exhibe dentro del museo Fort East Martello Museum en Florida. Se dice que las personas que lo fotografían sin permiso experimentan una racha de mala suerte. Por su parte, los empleados del lugar afirman que lo han visto moverse, reírse e incluso cantar. La verdad sobre Robert the doll sigue siendo un misterio; sin embargo, logró dar pie, además de Chucky, a una serie de películas de horror relacionadas con muñecos poseídos.

