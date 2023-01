Guillermo del Toro causa sensación tras ganar Globo de Oro: "Eres grande" Una gran emoción ha causado Guillermo del Toro tras conseguir su segundo Globo de Oro; hay quienes le declaran su amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 10 de enero de 2023, se llevó a cabo la entrega número 80 de los Globos de Oro en hotel Beverly Hilton en California, Estados Unidos. Dichos premios los entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Guillermo del Toro ya había obtenido esta presea, en 2017, en la categoría de Mejor Director por la película The Shape of Water; ahora, se llevó de nueva cuenta el galardón en la terna de Mejor Película Animada por Pinocchio. Este nuevo triunfo ha ocasionado que el director de origen mexicano se volviera la sensación en redes sociales. Así, los cibernautas no tardaron en manifestarse para llenar de elogios al también productor. "Sin duda, esta obra del séptimo arte merece todos los premios habidos y por haber como mejor película animada del año 2022. Enhorabuena por Guillermo del Toro. Merecido reconocimiento el Globo de oro", mencionó un usuario. "Eres grande"; "Guillermo del Toro viene a salvar el mundo cinematográfico"; ""Pinocchio es arte"; "¡Más que merecido! Su versión de Pinocho es una joya de la animación"; "Honor y Gloria a quien se esfuerza por ser mejor y diferente. Gracias Maestro Del Toro"; "¡¡¡Felicidades!!! Bien merecido por tan excelente trabajo y dedicación"; "Su versión es impresionante, muchas felicidades para todo el equipo", y "Merecidísimo, mucho mejor que el Live Action de Disney", agregaron. Guillermo del Toro, NBC's 80th Annual Golden Globe Awards Credit: Kevork Djansezian/NBC via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La emoción fue tal, que hubo quienes no dudaron en declararle su amor. "Te quiero mucho Guillermo del Toro"; "¡Este será mi esposo! Enamorada desde tiempos inmemoriales"; "¡Lo amo señor! Gracias por tan brillante película"; "Te amo mucho Guillermo eres de mis inspiraciones en la vida", y "Es tan tierno Guillermo del Toro con su sonrisa", comentaron. El cariño y respeto que la gente muestra hacia Guillermo del Toro va más allá de su trabajo profesional, también es reconocida su labor altruista y el apoyo a los jóvenes que quieren prepararse en cine y en otras áreas. Ahora, todos piden que se lleve el codiciado Óscar.

