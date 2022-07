Gonzalo Vega Jr. confiesa cuál ha sido su mayor obstáculo en la vida Proveniente de una dinastía de actores, Gonzalo Vega Jr. reconoce que lograr posicionarse profesionalmente ha sido un trabajo arduo y ha tenido que luchar para cumplir sus metas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Proveniente de una familia de actores que inició su padre Gonzalo Vega y continuó con sus hermanas Marimar y Zuria, Gonzalo Vega Jr., con 27 años, también se está consolidando como uno los rostros jóvenes del cine, la televisión y el teatro. Haciendo una reflexión sobre su carrera profesional, reconoce que el mayor obstáculo que ha tenido que librar es luchar contra sí mismo para lograr lo que se propone. La vida misma, creo que en el mayor obstáculo que he tenido que enfrentar ha sido yo mismo, generalmente", confesó Vega Jr. a People en Español. "Creo que nosotros solos nos ponemos muchos obstáculos y suponemos muchas cosas que no tenemos que suponer y no creemos en nosotros. Pero bueno, todos los días tenemos obstáculos nuevos que enfrentar y si creemos en nosotros mismos podemos superar casi cualquier obstáculo". Pese a sus propios frenos, considera que haber elegido su profesión le ha dado muchas satisfacciones a nivel personal. "Hasta ahorita, mi mejor decisión a nivel profesional, la primera ser actor; la segunda fue asociarme con Fernando Ramírez, que es mi mejor amigo, hicimos una productora hace ya seis años y disfruto muchísimo nuestra sociedad y nuestro espacio creativo", mencionó. Y pese a venir de una familia de actores asegura que "no me ha pesado el apellido"; además, todo lo que ha logrado ha sido producto de su propio esfuerzo. "A veces le pesa a otras personas [quienes dicen] 'ah, solo está aquí porque es hijo de tal'", advirtió. "Pero no, en mi carrera nunca he hecho nada por el favor de nadie, todo ha sido castings, ha sido un proceso largo, complicado, que he disfrutado mucho". Gonzalo Vega Jr. Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Gonzalo Vega Jr. está de estreno con la película Enfermo de amor donde se aborda La problemática de las parejas; además, tiene otros proyectos en puerta como otro filme y telenovela que realizará en breve. "Enfermo amor es una película, es una obra que se trajo Rodrigo Nava, uno de los directores, a México. Después de hacerla en teatro la adaptó a cine y creo que fue una decisión muy atinada", explicó. "Son 18 protagonistas, nueve historias de amor que tocan todos los puntos sobre la vida en pareja: el inicio, donde todo es color de rosa, el final y lo de en medio; toca todas esas cosas que a veces nos duelen como roles de pareja, quién se quiere quedar en la casa, quién quiere tener hijos, quién cometió más errores que el otro o quién no cometió errores", agregó. "Toca esos temas que siempre han sido complicados para el ser humano como descifrar o encontrar las reglas para que una pareja funcione".

