¿Quiénes han sido los latinos ganadores de los Golden Globes en la última década? Descubre los nombres de los talentosos directores y actores latinos que han puesto a brillado en los Golden globos en los últimos años. Los Golden Globes están a la vuelta de la esquina; es por eso que en People en Español hemos preparado un recuento de los latinos que han sido galardonados como los mejores en diferentes reglones en los últimos 10 años. El mexicano Alfonso Cuarón fue premiado en la edición del pasado enero en dos ocasiones: una como mejor director y otra en la categoría mejor película, ambas por Roma. Considerada una obra maestra en blanco y negro por sus admiradores, está inspirada en los recuerdos de su infancia y la empleada doméstica que cuidaba de él y sus hermanos. En el 2014 Cuarón se convirtió en el primer latino en ganar un Golden Globe en la competitiva categoría de mejor director por Gravity, escrita y producida por él mismo junto a David Heyman. Este filme espacial protagonizado por Sandra Bullock y George Clooney, recibió excelentes críticas por, entre otras cosas, su capacidad de mantener al espectador al borde del asiento. Cuatro años más tarde fue el turno del también mexicano Guillermo del Toro, quien brilló como mejor director gracias a su largometraje Shape of Water, que también ganó el galardón a mejor banda sonora. Esta producción fue una de las más nominadas de esa edición noche. Si bien en 2017 ningún latino destacó, un año antes los latinos habían brillando tanto en cine como en televisión. El mexicano Gael García Bernal ganó en la categoría de mejor actor en serie de televisión, musical o comedia por su trabajo en Mozart in the Jungle, mientras que el guatemalteco Oscar Isaac lo hizo en la categoría de mejor actor de película de televisión o serie limitada por su papel en Show Me A Hero. Image zoom Ese mismo año, el mexicano Alejandro González Iñárritu triunfó en dos ocasiones: como mejor director y mejor película por The Revenant, protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien también ganó como mejor actor dramático. Image zoom González Iñárritu había obtenido en 2015 el premio a mejor guionista por la película Birdman, escrita junto a al cubanoamericano Alexander Dinelaris y los argentinos Armando Bo y Nicolás Giacobone. La artista boriqua Gina Rodríguez fue la mejor actriz de serie de televisión por Jane The Virgin. Rodríguez ha sido nominada en cuatro oportunidades en total por el mismo rol en diferentes años. En el 2011, la miniserie Carlos protagonizada por el actor venezolano Edgar Ramírez fue considerada la mejor en su formato. La producción está basada en la vida del terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, quien en los años sesenta se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo y quien actualmente cumple una cadena perpetua en Francia. Image zoom La edición número 77 de los Golden Globes se llevará a cabo el próximo 5 de enero en Beverly Hills, CA. ¿Quiénes serán los latinos que se destacarán este año? ¡Ya veremos!

