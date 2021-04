Gloria Estefan debuta como actriz de comedia

Con más de cuatro décadas en el mundo artístico, la prolífica carrera de Gloria Estefan como cantante incluye 14 discos de estudios, 13 recopilaciones y más de 40 premios y reconocimientos. Si bien, es reconocida como cantante, ha tenido participaciones especiales en dos películas Music of the heart y For love or country: The Arturo Sandoval story. Ahora, la intérprete de "Con los años que me quedan" se enfrenta a un nuevo reto al debutar en comedia en la nueva versión de la cinta The father of the bride, donde compartirá créditos con Andy García.