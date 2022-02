EXCLUSIVA Gina Rodríguez habla de su nueva película I Want You Back ¿Dónde y cuándo se estrena esta comedia romántica? Gina Rodríguez nos contó todos los detalles de esta producción en la que filmó una candente y cómica escena de un trío amoroso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si te apetece ver una simpática y divertida comedia romántica, Amazon Prime Video recién presentó el avance oficial de la película I Want You Back, protagonizada por Charlie Day, Jenny Slate y con la participación de Gina Rodriguez y Scott Eastwood. En una entrevista en People VIP, la actriz conversó sobre su regreso al género de la comedia y su rol en el filme en el que interpreta a Anne, una mujer que hace lo que sea para poder ganar el amor a su amado, incluyendo un trío. Sobre la grabación de esta escena subida de tono, Rodríguez comentó que lo primero que hizo fue prepararse mentalmente y tener una conversación personal consigo misma sobre su amor propio. Además, resaltó que trabajar con el director y los actores que la acompañaron hicieron que fuera fácil. "Quiero decir Manny [Jacinto] es increíble y Jenny es increíble y el director está fuera de control y lo amo. Entonces me sentí cómoda haciendo algo que se suponía debería de ser incómodo", aseguró la actriz de la multipremiada serie de comedia Jane The Virgin. La película, dirigida por Jason Orley, se estrenará el 11 de febrero en Prime Video. Para conocer más detalles ¡mira el video completo de la entrevista colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

