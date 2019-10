¿Qué se traen entre manos Geraldine Bazán y Clarissa Molina? La actriz mexicana reveló que participará en gran proyecto de cine junto a la dominicana Clarissa Molina. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Geraldine Bazán participó en el especial Por ellas (Univision) que celebra a las mamás en su día y se retransmite nuevamente este domingo en Estados Unidos. La actriz estuvo acompañada de sus hijas Elisa y Alexa, de 10 y 5 años, con quienes no paró de compartir muestras de cariño. “Voy a estar trabajando este año, me toca trabajar, para nosotros en México es el 10 de mayo, aquí en Estados Unidos es el segundo domingo, entonces digamos que para el Día de la Madre en México voy a estar trabajando”, contó la guapa actriz. Image zoom Mezcalent ¿En qué estás trabajando?

“Estoy trabajando en una serie que se llama Momentos, que estoy produciendo y actuando. Es un teen drama para plataformas digitales, que ya dentro de poco sabrán más de eso y entonces [mis hijas] me van a acompañar, van a la escuela ese día y después voy por ellas y me acompañan a la grabación”. Image zoom mezcalent Además, la podremos ver junto con Clarissa Molina y Ozuna en ¡Qué León 2!. Image zoom Clarissa Molina y Geraldine Bazán Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Se supone que todavía no tenía que decir nada porque apenas voy a eso”, contó entre risas. “Pero estaré en la secuela de ¡Qué León!, y muy contenta, emocionada porque es un proyecto al que le fue muy bien y el segundo guión está muy divertido también y esperemos que les guste”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Qué se traen entre manos Geraldine Bazán y Clarissa Molina?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.