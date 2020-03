Geraldine Bazán debuta en el cine en inglés Geraldine Bazán incursiona en el cine en inglés en la cinta Mixtapes. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Un nuevo reto enfrenta Geraldine Bazán, quien realiza su primera película hablada en el idioma inglés, cuyo título es Mixtapes. La actriz confiesa que fue una grata experiencia y contó con la ayuda de sus compañeros de reparto en todo momento. “Es un teen drama, musical, donde se habla de muchas cosas, se baila”, explicó Bazán al diario mexicano El Universal. “Nunca es lo mismo interpretar en tu propio idioma que en otro, pero aquí estuve bien cobijada por todo el elenco, la mayoría chavitos, que me ayudaban a conjugar o cosas así”. Image zoom Geraldine Bazán también participa en la segunda temporada de Por amar sin ley. En la trama, la intérprete de Marlene Gutiérrez en la telenovela Falsa Identidad, es una madre que viaja de Nueva York a Puerto Rico donde logra auto descubrirse tras una separación romántica. En este filme, comparte créditos estelares con Fernando Allende; aún desconoce cuando llegará a las salas de cine de Estados Unidos. “Mi personaje es una mujer divorciada con un hijo preadolescente con quien regresa para empezar de cero”, explicó. “Lo hacen para reconocer ambos como individuos y ella como mujer”. Image zoom Instagram Geraldine Bazán La histrión también participó en la segunda entrega de la producción dominicana Qué león, cuyo título, en esta ocasión, es Las leonas, en la cual, interpreta un personaje más divertido y considera que es una historia totalmente familiar que podrá ver en compañía de sus hijas. “Es una película que se puede ver en familia”, mencionó. “Mi personaje es el de una chica misteriosa, esotérica, que viene a mover todo”. Actualmente, Geraldine Bazán graba la serie 100 días para enamorarse, donde comparte créditos con Ilse Salas, Erik Elías, Mariana Treviño y Humberto Zurita. Advertisement

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán debuta en el cine en inglés

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.