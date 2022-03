Cuando llegó el inicio del rodaje de la cinta Flow calle (Caribbean Films), Shalim Ortiz llegó emocionado al set sintiéndose seguro y más que listo para dar vida a Micky. "Me había preparado físicamente porque era un personaje que tenía que tener una buena condición física, pero cuando vi todos estos tipos [con los que iba a actuar] que tenían cuadritos [en el abdomen], como Zion y David Maler, llamé a mi entrenador", recuerda con una carcajada el dominicano.

"Le dije: 'Brother, en 72 horas tú me tienes que poner en forma, porque yo pensé que estaba en forma, hasta que vi a estos tigres'. Ahí me puse en ayunas y entrenando dos veces al día y tratando de compensarme, iba del gimnasio a grabar y de grabar al gimnasio para desinflarnos". A lo que agrega: "Todo se logra".

De hecho, consolidar las metas es la premisa del largometraje que el hijo de Charytín Goyco protagoniza con la cantante colombiana Farina y la actriz y presentadora dominicana Clarissa Molina. "Todos los que son soñadores se van a ver ahí dentro de la película. Se van a sentir inspirados a luchar por sus sueños", asegura Farina, quien da vida a Queen Yizelle, una chica de barrio que hará de todo para ser cantante. "Como yo, nunca pensé que yo iba a ser una cantante dura, vengo de una familia de pescadores y me ha tocado bajar la cabeza para estar en donde yo estoy".

Una trayectoria que también le permite ahora gozar de la amistad de mujeres como Molina. "Farina es una chica supertalentosa", dice la ex Nuestra Belleza Latina, que en el largometraje da vida a Lía. "Mi personaje me ayudó a apreciar a amistades verdaderas, tengo amigas verdaderas, pero pocas", La dominicana agrega sobre sus compañeros de set que lo pasaron "increíble".

Imposible no pasarlo fabuloso bajo la batuta del director dominicano Fran Perozo y con compañeros artistas de la talla de, entre otros, Kiko el Crazy, Celinés Toribio, Lincoln Palomeque, Yandel, Lenny Tavárez, Mozart la Para y Molusco. "Aunque es un entorno urbano, de la calle y aunque haya uno que otro lenguaje de jóvenes, creo que es [una película] para todas las edades. En verdad que se cuenta una historia muy poderosa", asegura Shalim. "De una persona con los recursos muy limitados, pero que no se deja caer".

Para Molina se trata de una cinta inspiradora. "Se demuestra que un sueño se hace realidad con el trabajo de un equipo. Siempre y cuando hay[a] unión, se pueden lograr muchas cosas", dice la presentadora de El gordo y la flaca (Univision), quien quedó perdidamente enamorada de sus compañeros tras compartir con ellos en el set. "Si ahora mismo una persona está en un lugar y una posición que piensa que no puede lograr las cosas, si ve la película se dará cuenta de que sí lo puede lograr, que puede lograr los sueños independientemente de dónde venga, de dónde está. ¡Sí puede lograrlo todo!"

Si después de leer esto, hay alguien que no lo cree, más vale que lean la entrevista exclusiva con mucho flow con Farina, Shalim y Clarissa, que contaron todo lo que vivieron durante el rodaje del largometraje que se estrena en Estados Unidos el próximo 22 de abril.

Farina - Flow Calle movie Farina - Flow Calle movie | Credit: Jochy Campusano

¿Por qué aceptaron protagonizar esta película?

Shalim: La verdad, no encontré una razón para decir que no a este proyecto. Tiene muchas cosas que me llamaron mucho la atención y entre ellas el guion. Es una historia muy poderosa, a cerca de una chica, que es Farina, que tiene sueños grandes y se encuentra con obstáculos de crecer en un barrio con pocos recursos y no se deja caer y eso me llamó mucho la atención. Y el equipo que está detrás de esta película, es un equipo que he admirado mucho. El director Fran Perozo y yo tenemos mucha historia porque nos conocemos de toda la vida, hemos hecho un par de películas juntos, entonces que él me dirigiera a mí en este caso, fue muy bonito, él [es] dominicano, es un actor muy querido respetado y también director.

Farina: La propuesta me la trajo a la mesa mi mánager. Lo llamaron porque estaban buscando una actriz para la cinta que pudiera cantar y rapear porque en la película hay varias batallas de freestyle. Hace muchos años que no actuaba, había actuado hace diez años. Esta propuesta me volvió loca. Podía actuar, escribir, es una historia muy parecida a mi vida, trata de todo este proceso que vivimos los artistas para llegar hasta donde estamos.

Shalim Ortiz - Flow Calle movie Shalim Ortiz - Flow Calle movie | Credit: Jochy Campusano

Clarissa: Me acuerdo que durante le rodaje de la película Qué León, la escritora me comentó que estaba escribiendo una película urbana y me encantó el concepto. Luego me enviaron la propuesta [y] el personaje de Lía me encantó y dije: 'Bueno estoy a bordo, vamos por más'.

¿Qué destacarían de sus personajes?

C: Mi personaje se llama Lía, soy una chica superfuerte, con un corazón muy bondadoso y eso me encanta. Es una chica de barrio, pero con mucha educación, muchos principios y muchos valores y tiene sus propios sueños, ambiciones, pero está enfocada en el sueño de su amiga, que es Farina. Mi personaje me ayudó a apreciar a amistades verdaderas, tengo amigas verdaderas, pero pocas.

Clarissa Molina - Flow Calle movie Clarissa Molina - Flow Calle movie | Credit: Jochy Campusano

F: Yo me llamo Queen Yizelle, es una chica de barrio, de familia colombiana y dominicana, es cantante rapera, trabajadora que va a inspirar a millones de personas. Toda la gente que vea la película va a llorar. Va a ver su propia historia. Esta Zion, Yandel, Lenny Tavárez, Kiko el Crazy, Lincoln Palomeque, hay actores de Puerto Rico, Molusco. ¡Me encanta! En cuanto a la banda sonora, todos los rap los escribí yo. Para la banda sonora, escribí dos canciones: una se llama "Flow calle", que es la canción principal de la película. Hicimos otra canción que se llama "No pararé", que nunca en mi vida me he puesto a llorar como con [una] canción, es mi favorita.

S: Micky el mago, se llama mi papel. Es el hermano del personaje de Farina. [Somos] Yizelle y Micky. La historia arranca con la historia de ellos, tuvieron una infancia bastante dura porque los padres no estaban con ellos, fueron abandonados y Micky es un chico barrio, de la calle, cuando tiene que ser rudo, es rudo, pero es muy leal con su familia, amistades, con la gente que protege y quiere, y él protege mucho a su hermana. A su hermana la crió, ya que sus padres no estaban ahí. Tiene muchas capas, muchos niveles. Es un personaje que lo armé con Perozo, es un personaje muy chulo.

Yandel en Flow Calle Yandel en Flow Calle | Credit: Elias Yañez/Elizabeth Ruiz (Caribbean Films)

¿Alguna anécdota que recuerden de las grabaciones?

S: Es un casting increíble, está Lincoln Palomeque, Farina, Clarissa Molina, Lenny Tavárez, Kiko el Crazy, David Maler. Me había preparado físicamente porque era un personaje que tenía que tener una buena condición física, pero cuando vi a todos estos tipos que tenían cuadritos como Zion, David Maler. Llamé a mi entrenador y le dije: 'Brother, en 72 horas tú me tienes que poner en forma, porque yo pensé que estaba en forma, hasta que vi a estos tigres'. Ahí me puse en ayunas y entrenando dos veces al día y tratando de compensarme, iba del gimnasio grabar y de grabar al gimnasio para desinflarnos... todo se logra.

Shalim Ortiz en Flow Calle Shalim Ortiz en Flow Calle | Credit: Elias Yañez/Elizabeth Ruiz (Caribbean Films)

F: Realmente me reí mucho, esos chicos están locos. Yo tenía que irme al baño a orinarme, tenía que pedirle disculpas al director.

C: Tengo miles, la pasamos increíbles en cada receso. Fue un grupo muy bueno, muy profesional, todo fluyó increíble. Todo mundo se complementó uno al otro.

¿Cómo fue trabajar entre ustedes? ¿Algún conflicto en set?

C: Fue una experiencia increíble. Shalim es un actor con mucha experiencia, aprendí muchísimo el enfoque, la preparación al entrar en escena. Farina es una chica supertalentosa también. En verdad creo que fue una experiencia que no me puedo quejar de nada, Todo el mundo estaba puesto pa' su número'.

Flow Calle Movie Flow Calle | Credit: Elias Yañez/Elizabeth Ruiz (Caribbean Films)

F: Con Clarissa, lo maravilloso que es conocer a esta mujer, fue una conexión superfina como si nos conociéramos de muchos años. Con Shalim, todo el tiempo me reía, salí enamorada de todos los actores, del director. Solo puedes hablar cosas hermosas. Sobre todo con Clari, que a cada rato nos vemos en premios, en alfombras. Ella ha seguido mi carrera y ha sido muy respetuosa, es buena amiga. Todo lo que ustedes van a ver en escena, eso se sintió.

S: [A Clarissa] la conocía, pero tuve la oportunidad de conocerla porque grabamos escenas juntos. Es una gran actriz y muy querida en la isla, también está Celinés Toribio. Fue estar en familia.

¿Por qué ver Flow...?

S: Aunque es un entorno urbano, tal vez de la calle y aunque haya uno que otro lenguaje de jóvenes creo que es para todas las edades, en verdad que se cuenta una historia muy poderosa, de una persona con los recursos muy limitados pero que no se deja caer que nació con un llamado, una vocación y creo que hay gente que se identifica con de repente no tener las herramientas que necesiten para cumplir ese sueño. A mí me ha pasado que he visto películas como esta y me incentivan a hacer algo diferente para hacer algo diferente. Creo que esta película cuenta esto.

Farina en Flow Calle Farina en Flow Calle | Credit: Elias Yañez/Elizabeth Ruiz (Caribbean Films)

F: Todos los que son soñadores se van a ver ahí dentro de la película. Se van a sentir inspirados [para] luchar por sus sueños.

Como yo, nunca pensé que yo iba a ser una cantante dura, yo vengo de una familia de pescadores y me ha tocado bajar la cabeza para estar en donde yo estoy. Lo más difícil es sin perder mi esencia ser parte [de la industria], hay muchas cosas bien difíciles dentro de la industria que a veces te bajan las ganas de seguir.

Zion y Musicologo en Flow Calle Zion y Musicologo en Flow Calle | Credit: Elias Yañez/Elizabeth Ruiz (Caribbean Films)