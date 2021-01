Close

Fernando Allende y Steven Spielberg hacen exitosa mancuerna Fernando Allende y Steven Spielberg sacaron a flote un importante proyecto cinematográfico que se ha convertido en todo un éxito. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tema del Holocausto sufrido por los judíos, fue el detonante para que Fernando Allende y Steven Spielberg hicieran equipo y se pudiera llevar a la pantalla grande el cortometraje animado La pequeña Torá tatuada, basado en el libro homónimo de Marvell Ginsburg, que se convirtió en bestseller. El actor es el narrador de la historia, mientras su hijo, Adán Allende, hace la voz del niño protagonista. RELACIONADO: Revuelo en las redes por una foto de Steven Spielberg "cazando" dinosaurios Image zoom Credit: Neilson Barnard/Getty Images for Race To Erase MS “¿Te acuerdas del proyecto con Steven Spielberg que se llama La pequeña Torá tatuada? Pues ya esta haciendo la ronda de festivales”, escribió hace un tiempo Fernando Allende en su cuenta de Instagram. “Noble misión y un honor para Adán y para mi formar parte de este proyecto transformador”. La producción fue auspiciada por la Fundación Shoah, que pertenece a Spielberg; en la producción ejecutiva estuvo la hija del autor del libro, Beth Kopin, quien fue la promotora de que el texto de su padre se llevara al cine; para ello, también contó con el apoyo de su Brett para coescribir el guión. Image zoom Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La trama, de 21 minutos, está basada en hechos reales; la cual, relata la historia del rescate y restauración de una pequeña Torá de la ciudad de Brno, en la República Checa. Las ilustraciones corrieron a cargo de Martin Lemelman y la animación estuvo en manos de Jeffrey Pittle. La música fue grabada en la Unión Soviética e interpretada por la Orquesta Sinfónica y el Coro de Moscú. https://vimeo.com/394329391 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El libro fue creado hace más de tres décadas y busca introducir conceptos básicos para la enseñanza del Holocausto en estudiantes desde los 9 años. La cinta fue presentada por primera vez el 21 de octubre de 2020 en la Red Latinoamericana para la enseñanza del Shoá en diversos países. Si bien La pequeña Torá tatuada ya ha participado con éxito en diversos festivales cinematográficos a nivel internacional donde ha cosechado varios premios, ahora se pone, de manera gratuita, a disposición de todo aquel que quiera proyectarla.

Fernando Allende y Steven Spielberg hacen exitosa mancuerna

