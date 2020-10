Close

Muere el legendario actor Sean Connery a los 90 años El inolvidable James Bond ha fallecido este sábado mientras dormía plácidamente en Las Bahamas, según informó su hijo y reportó la BBC. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El caballero escocés más aclamado y querido del séptimo arte, Sean Connery, decía adiós este sábado a los 90 años de edad. "Últimamente ya no se encontraba bien", reveló su hijo Jason Connery, tal y como recoge la BBC. Se marchó de forma elegante y tranquila, como era él, en un plácido sueño mientras pasaba sus últimos días en Las Bahamas junto a sus más allegados. Su hijo confirmó que "mucha gente de su familia pudo estar con él para despedirle" cuando murió durante la noche en la localidad de Nassau. Aunque ya no vivía su mejor momento de salud su marcha ha sido un duro golpe para todos. "Todavía estamos tratando de asimilar un evento como este", reconoció Jason en representación de toda la familia. Image zoom Credit: AFP/GettyImages "Un día triste para todos los que le conocieron y amaron a mi padre y una dura pérdida para la gente en el mundo que disfrutó de su magnífico don como actor", expresó su hijo en honor a su progenitor. El eterno Agente 007 contaba con más de 70 películas en su haber, entre las que caben destacar no solo las de este apuesto detective, sino también clásicos como Dr No y Los intocables, por la que se llevó el Oscar. Image zoom Sean Connery SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque llevaba retirado más de una década, sus películas siguen aderezando las sobremesas de muchos hogares, historias irrepetibles con la huella imborrable de este actor que se ganó el mayor premio de todos: el aplauso sincero y el corazón del público. Gracias por todo y buen viaje maestro. Descanse en paz.

