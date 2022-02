Fallece el director de Ghostbusters, Ivan Reitman Ivan Reitman, el director y productor de cine, falleció en California a los 75 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de febrero de 2022, A los 75 años de edad, murió Ivan Reitman en California, Estados Unidos, donde residía. La noticia de su deceso la dieron a conocer su familia y Tom Rothman, presidente y CEO de Sony Pictures Motion Picture Group. "Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida", publicó la familia del director de Ghostbusters en un comunicado. "Esta noche, la dama de la antorcha llora, al igual que todos nosotros en Columbia y los amantes del cine de todo el mundo. Ivan Reitman fue una parte inseparable del legado de este estudio, pero más que eso, era un amigo", expresó Tom Rothman, en la cuenta oficial de Twitter de Ghostbusters. "Un gran talento y un hombre aún mejor; lo extrañaremos mucho. Enviamos a su familia todas nuestras condolencias". El también guionista nació en Komárno, Checoslovaquia, actual Eslovaquia, en 1946; cuatro años después su familia se trasladó a Canadá, donde fue criado e inició su carrera profesional al producir es una estación de televisión local. Posteriormente, tras estudiar la universidad en dicha nación, comenzó a trabajar en cine al lado de David Cronenberg. Posteriormente, ingresó a Hollywood como productor de cintas como National Lampoon's Animal House y Stripers, entre otras. Ivan Reitman Credit: Ghostbusters Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alcanza el reconocimiento internacional con la saga de películas Ghostbusters, que inició en 1984; incluso fue productor de la última entrega de titulada Ghostbusters: Afterlife, que fue dirigida y escrita por su hijo Jason Reitman. Como director tiene en su haber 13 filmes entre los que se incluyen Twins, Kindergarten Cop, Six days seven nights, Evolution y No strings attached, entre otras. Como productor fue responsable de las películas Space Jam y Baywacht. Su hijo también le dedicó un mensaje. "He perdido a mi héroe.Todo lo que quiero es la oportunidad de contarle a mi padre una historia más. Provenía de una familia de sobrevivientes y convirtió su legado en risas. Gracias por los amables mensajes. Disfruta de sus películas y recuerda sus dotes de narrador. Nada lo haría más feliz", mencionó en su cuenta de la misma red social. En 1976, Alan Reitman se casó con la actriz canadiense Geneviève Robert y tuvieron tres hijos Jason, Catherine y Caroline.

