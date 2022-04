Eugenio Derbez presenta su nuevo proyecto que asegura es "una carta de amor para los inmigrantes" Conoce todos los detalles The Valet, la nueva película de Eugenio Derbez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 27 de marzo de 2022, Eugenio Derbez se subió al podio de los Premios Óscar luego de que la película CODA, donde interpreta uno de los roles principales, obtuviera el premio como Mejor Película. El actor mexicano, como otras personas en el mundo, ha dejado su tierra natal para buscar oportunidades en otros países. Por ello, en su nuevo trabajo cinematográfico, titulado The Valet, quiere rendir tributo a todas aquellas personas que, como él, han emigrado para lograr mejores condiciones de vida. "Para mí siempre fue un proyecto que se me hizo muy interesante porque es una manera de honrar a los inmigrantes; es una carta de amor para los inmigrantes", mencionó Derbez a People en Español. "Creo que esta película, The Valet, es una forma de reconocer la labor que hace toda esta gente que está en las cocinas escondidos, a los valet parking, a las personas de limpieza que muchas veces no son vistos, son invisibles. Que son parte de este mecanismo que hace que Estados Unidos se mueva, pero que nunca los vemos". El productor también quiere dar voz e imagen a quienes, pese a desarrollar una labor fundamental, permanecen en la sombra. "De eso habla la película, de cómo a veces esos inmigrantes, a pesar que son importantísimos, son invisibles. Y muchas veces, en un edifico no ves al portero y cuando lo ves casi nunca sabes su nombre; sabes que prácticamente todos los días está ahí, pero ni siquiera sabes cómo se apellida, si tiene o no familia". Eugenio Derbez SAG Awards Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for WarnerMedia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta cinta fue "el primer proyecto que me presenta mi socio" cuando el protagonista de Overboard formó su casa productora llamada Tripas. Si bien, ahora está próxima a estrenarse, le costó siete años y medio, y sortear muchos obstáculos, para hacerla una realidad. "Esta historia, curiosamente, fue la primera que llegó a mis manos, justo después de Instructions not included", explicó. Eugenio Derbez The Valet Credit: Cortesía: Hulu "Levantar una película, para cualquier persona, siempre es un trabajo titánico. El conseguir el dinero, que los estudios se animen. Sobretodo, estando en pandemia fue muy complicado porque la gente decía 'qué tal si la gente no quiere salir'; 'si le da miedo ir al cine'; 'la gente perdió muchos trabajos; que tal si no quieren ir al cine igual porque no tienen dinero'. Todas esas cosas nos decían cuando queríamos producir The Valet", continuó. "No fue nada fácil hacer una película durante la pandemia. Estuvimos a punto de abortar el proyecto. Obviamente, se encareció más porque cuando hay protocolos de COVID, los presupuestos aumentan". Eugenio Derbez The Valet Credit: Cortesía: Hulu En este filme, dirigido por Richard Wong, el comediante interpreta el personaje de Antonio, un hombre que estaciona autos en un aparcamiento y, por casualidad, se ve envuelto en un enredo romántico que lo lleva a una introspección personal. En The Valet, cuyo original es la película francesa homónima, Eugenio Derbez comparte créditos estelares con Samara Weaving. Su estreno se llevará a cabo el próximo 20 de mayo por la plataforma Hulu. "Es una comedia maravillosa, pero también tiene este elemento de que toca el corazón", Eugenio Derbez Eugenio Derbez The Valet Credit: Cortesía: Hulu "Se van a divertir; es una comedia maravillosa, pero también tiene este elemento de que toca el corazón. Es un personaje entrañable el que hago, Antonio, el valet parking", comentó. "Es una película que tiene un gran mensaje; es muy divertida y les va a dejar una sonrisa y el corazón lleno".

