Cinco estrenos perfectos para ver en Halloween ¡Dale una mirada a este listado de series y películas que te pondrán la piel de gallina! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los disfraces, las decoraciones, el tradicional trick or treat y las aterrorizantes historias de esta época hacen del Halloween una de las celebraciones más populares del otoño. Así que una buena película o serie de horror debe hacer parte de tu lista de infaltables para el festejo de la esperada Noche de Brujas. Dale una mirada a algunas de las nuevas producciones de televisión y cine que te ayudarán a encender el espíritu del Halloween. Nuestra selección de historias incluye clásicos del terror, criaturas fantásticas y desde luego mucho suspenso que te hará erizar la piel. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities Justo a tiempo para la celebración de Halloween, esta nueva serie llega a la plataforma de Netflix con ocho espeluznantes capítulos creados por el aclamado director mexicano Guillermo del Toro. Cada uno de los capítulos cuenta una historia de terror diferente y que seguramente te mantendrá al borde de un ataque. Uno de los estrenos de otoño que no puedes dejar de ver si eres un amante de las producciones de horror. Halloween Ends Desde 1978, cuando se estrenó la primera película de la saga Halloween, el nombre de Michael Myers se ha transformado en un ícono cultural a prueba del tiempo y en un personaje infaltable durante esta época del año. La reconocida actriz Jamie Lee Curtis regresa nuevamente en el rol protagónico de Laurie Strode para entregarle a los amantes de la saga lo que parece ser el final de esta historia, que se inició hace más de cuatro décadas. Halloween Ends se encuentra disponible en salas de cine y en Peacock. The Good Nurse The Good Nurse es otra de las grandes apuestas de Netflix para otoño y por ello sumó a dos actores ganadores del Oscar para protagonizarla: Jessica Chastain y Eddie Redmayne. El filme narra la historia de una madre soltera que es enfermera y quien ve su vida tornarse en una pesadilla cuando su mejor amigo y compañero de trabajo se convierte en el principal sospechoso de una serie de muertes en el hospital en donde trabajan. American Horror Story: NYC Uno de los estrenos más anticipados para Halloween por los seguidores de las historias de terror es la temporada número 11 de la exitosa serie American Horror Story, de los aclamados directores Ryan Murphy y Brad Falchuk. En esta edición, AHS llega con una trama llena de suspenso y que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, en donde la investigación de un periodista sobre una serie de misteriosos asesinatos da punto de partida a esta historia llena de sucesos inesperados. La nueva temporada de American Horror Story puede ser vista a través de Hulu. The Curse of Bridge Hollow El actor estadounidense Marlon Wayans se convirtió a través de su carrera en uno de esos íconos impensados del Halloween gracias a sus conocidas parodias de terror como Scary Movie o A Haunted House. El comediante protagoniza este nuevo y divertido filme familiar de Netflix perfecto para una velada de cine en casa durante la Noche de Brujas. Wayans interpreta a un profesor de ciencias que se muda a un pequeño pueblo en el que todos parecen tener una obsesión especial con la celebración de Halloween.

