Las series y películas más esperadas de esta temporada Dale una mirada a estas cinco nuevas producciones de las que todos hablan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La llegada del otoño y el cambio de temperatura son la excusa perfecta para quedarnos en casa disfrutando de una entretenida serie o para ver alguno de los estrenos más esperados de la temporada en nuestra sala de cine preferida. Desde luego, las opciones son ilimitadas, así que aquí te compartimos un listado de algunas de nuestras producciones favoritas y que se están robando toda la atención de los amantes del cine y la televisión. Superhéroes, suspenso, romance e historias de la vida real hacen parte de esta selección perfecta para todos los gustos. ¡Luces cámara y acción! The Watcher Esta producción de Netflix se ha transformado en un éxito rotundo desde su estreno y no es para menos, ya que detrás de esta escalofriante historia se encuentra Ryan Murphy, el creador de la aclamada serie American Horror Story. Naomi Watts y Bobby Cannavale protagonizan este thriller basado en hechos reales que ocurrieron en el 2014, cuando una familia que creía haber encontrado su casa perfecta en un opulento pueblo del estado de Nueva Jersey, ve su vida transformada en una pesadilla interminable. Una serie que llega justo a tiempo para Halloween y que te mantendrá al borde del sofá de principio a fin. Black Adam Las historias de superhéroes continúan siendo algunas de las más apetecidas entre los amantes del cine, especialmente cuando en el rol protagónico está una estrella de Hollywood tan querida como Dwayne Johnson. Black Adam, el villano que se transforma en héroe (o antihéroe), es la gran apuesta de DC Comics para esta temporada y por ello la película cuenta con un reparto estelar que incluye nombres como Viola Davis y Pierce Brosnan. La película llega a las salas de cine el viernes 21 de octubre. From Scratch Para los amantes del romance, From Scratch es una serie imperdible durante este otoño. Zoë Saldaña protagoniza esta producción de Netflix que basa su historia en la vida de la actriz Tembi Locke, quien durante un viaje a Italia se enamora de un chef que cambia por completo su existencia. Desde luego, la magia de los paisajes italianos y su comida son parte principal de esta historia, en la que los protagonistas también deberán luchar por superar las barreras culturales que separan a sus familias y los retos impredecibles que se presentan en la vida. Amsterdam Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington protagonizan esta alucinante cinta del galardonado director David O. Russel, quien dio vida a películas como The Fighter (2010), Silver Linings Playbook (2012) y American Hustle (2013). La historia gira alrededor de tres amigos que se ven involucrados en un misterioso asesinato, situación que los obliga a revivir un pacto del pasado en el que prometieron ayudarse el uno al otro en tiempos de dificultad. Otro de los grandes atractivos de la cinta es el elenco de lujo con el que cuenta. Robert De Niro, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoë Saldaña, Mike Myers, Taylor Swift y Rami Malek son algunas de las superestrellas de la pantalla gigante que aparecen en este filme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wednesday El macabro y extravagante estilo de vida de la familia Addams ha sido por generaciones la mezcla perfecta de historias llenas de humor negro con un tinte de terror. Esta nueva serie de Netflix desde luego no es la excepción. En esta ocasión, Wednesday (Jenna Ortega) -primogénita de Gómez (Luis Guzmán) y Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones)- será la estrella de esta esperada producción del aclamado director Tim Burton. El estreno de la serie en la plataforma digital será el 23 de noviembre, justo un día antes de la celebración del Día de Acción de Gracias.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las series y películas más esperadas de esta temporada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.