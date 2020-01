Estos son los latinos nominados a los Golden Globes 2020 Puerto Rico, Cuba y Brazil son los tres países latinoamericanos que dicen presente en la 77ma edición de la premiación que se llevará a cabo el 5 de enero del próximo año By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jennifer López, Ana de Armas, Antonio Banderas y el director brasileño Fernando Meirelles son algunos de latinos nominados en la próxima entrega de los premios Golden Globes que se celebra el próximo 5 de enero en Beverly Hills, California. La cubanoespañola Ana de Armas está nominada como mejor actriz en la categoría musical o comedia por su memorable protagónico en la película Knives Out dirigida por Rian Johnson, en la que se hace un divertido homenaje a las famosas novelas de crímenes y misterios de la escritora Agatha Christie. “Muchas gracias #HFPA por este honor, todavía se siente como un sueño. Felicidades a Daniel, @riancjohnson y todo el equipo de @knivesout”, escribió De Armas en su Instagram. La multifacética JLo está nominada como mejor actriz de reparto por su papel de Ramona en el filme Hustlers. Tras enterarse de la noticia, la Diva del Bronx compartió un video en su cuenta de Instagram visiblemente emocionada y sin una gota de maquillaje en que agradecía haber sido tomada en cuenta. “No podría estar más orgullosa de ser reconocida por la #HFPA. Ramona fue un personaje complicado y fue un honor y un reto llevarla a la vida. Hustlers fue una labor de amor, sudor y perseverancia escrita, producida, editada y presentada por un grupo de mujeres de armas a tomar. Estoy orgullosa y honrada de representarlas a ellas y este filme. Muchas gracias, Hollywood Foreign Press Association”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Banderas también aspira a un Golden Globe como mejor actor protagonista en una película por su aclamado papel como el protagonista de Dolor y gloria, dirigida por su querido Pedro Almodovar, que fue quien lo hizo saltar a la fama en los años ochenta. La cinta The Two Popes nominada como mejor película drama fue dirigida por el talentoso Meirelles, muy recordado por el largometraje Ciudad de Dios que realizó junto a Kátia Lund y que fue nominado a cuatro Oscars en el 2002. Advertisement

Close Share options

Close View image Estos son los latinos nominados a los Golden Globes 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.