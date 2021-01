Close

El filme Selena podria formar parte del Registro Nacional de Filmes de Estados Unidos La película Selena sobre la vida de la Reina del Tex-Mex ha sido propuesta para quedar en los anales de la historia del cine. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 1997, Jennifer López saltó a la fama gracias a su participación en la película biográfica Selena. A 33 años de su lanzamiento, congresistas latinos solicitaron formalmente que la cinta sobre Selena Quintanilla, conocida como la Reina del Tex-Mex, sea incluida en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. De acuerdo, con Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano en el Congreso (CHC), quien realizó la petición mediante una carta, enviada el 1 de enero, asegura que se busca que las “experiencia de los latinos estadounidenses estén bien representadas”. RELACIONADO: Selena Quintanilla, 25 años después: "Ella es eterna" Image zoom Credit: (Vinnie Zuffante/Getty Images) “La película se ha convertido en un ícono querido de la cultura latina y ha tenido un gran éxito en el mercado general”, advirtió Castro de acuerdo con el medio estadounidense NBC. “Demostrando, de una vez por todas, que las historias latinas son historias estadounidenses”. Image zoom El Registro Nacional de Cine forma parte de la Biblioteca del Congreso; por ello, la solicitud escrita fue enviada a su titular, Carla Hayden, bajo el argumento de que la inclusión de este filme, dirigido por Gregory Nava, resarciría la “continua exclusión de los latinos por parte de la industria cinematográfica”. Además, permitiría cambiar la “forma en que los latinos son “percibidos, estereotipados y, con demasiada frecuencia, incomprendidos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicho organismo ya se cuenta con algunos títulos latinos como La sal de la tierra de 1954; I am Joaquín de 1969; Zoot suit de 1981; El Norte de 1983; Con Ganas de Triunfar de 1988, y Las mujeres de verdad tienen curvas de 2002. La historia de vida de Selena Quintanilla ha sido tan exitosa que, además de la mencionada película, existen dos series televisivas, El secreto de Selena y Selena la serie. Esta última se estrenó el pasado 4 de diciembre en la plataforma Netflix.

