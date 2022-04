EXCLUSIVA Eiza González habla de su rol como paramédica en la película Ambulance: "Sentí mucha presión" La actriz mexicana Eiza González cuenta cómo se preparó para este filme lleno de acción y adrenalina que protagoniza junto a Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eiza González protagoniza junto a Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II el thriller Ambulance, que llega a los cines este viernes 8 de abril. Conversamos con la actriz sobre cómo se preparó para esta cinta dirigida por Michael Bay. En una entrevista en People VIP, la actriz mexicana confesó que uno de los retos de este proyecto fue poder representar con dignidad y altura a una persona cuyo trabajo es salvar vidas. "El proceso de aprendizaje fue muy educativo. Aprendí bastante no nada más las técnicas sino la cotidianidad, su vida, lo que conlleva ser un paramédico, los sacrificios que conlleva", dijo González, que también ha participado en filmes como I Care A Lot, Baby Driver y Spirit Untamed "Es una carrera [la de paramédico] donde de verdad tienes que dedicar tu vida entera y eso es algo que admiro mucho y sentí mucha presión en poder honrarlos y asegurarme en el proceso de aprendizaje que todo lo que hiciera dentro de la película fuera una manera de honrarlos y de que ellos se sintieran orgullosos", confesó. Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González y Michael Bay Credit: Cortesía La película En este thriller, el personaje encarnado por Abdul-Mateen II está desesperado por conseguir dinero para cubrir las facturas médicas de su esposa y pide ayuda a su hermano adoptivo, un carismático criminal quien le ofrece llevar a cabo el atraco más grande en la historia de Los Ángeles a un banco. Con la supervivencia de su esposa en juego, Abdul no puede decir que no y ambos se embarcan en esta aventura. Para conocer más detalles de este largometraje, ¡mira la entrevista completa en video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

