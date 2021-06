Eiza González en EXCLUSIVA: la película Spirit Untamed es una celebración de la cultura mexicana La actriz de 31 años habló sobre lo que significó para ella formar parte de esta producción animada que ensalza las raíces de su país. ¿Volverá a ser cantante? ¡Mira lo que nos contó en exclusiva! Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Orgullosa de sus raíces mexicanas, Eiza González dijo estar agradecida y feliz de haber sido parte del elenco de la película animada Spirit Untamed protagonizada por Isabela Merced. En una entrevista en el programa People VIP que se transmite a través de la cuenta de Facebook de People en Español, González dijo que creció viendo la cinta animada Spirit, es una amante de los caballos y, además, el largometraje tiene mensajes positivos sobre amistad y la importancia de conocer y aceptar los orígenes y tradiciones. "Esta película significa mucho para mí, lo que me encantó es que tenemos la oportunidad de celebrar la cultura mexicana, pues como sabes la historia de Lucky es que ella es mexicana – americana y a través de la película está buscando su identidad, tratando de ver quién es, de dónde viene y sus raíces", contó. Eiza González Credit: Phillip Faraone/FilmMagic "Me es superimportante ser partícipe de proyectos que enaltecen nuestra cultura de una manera tan positiva y el hecho que pudiera hablar español y cantar en mi idioma, era algo superimportante para mí", agregó. La también modelo de 31 años, quien interpreta a la madre de la protagonista, destacó que algunos de los mensajes más poderosos de la película son la importancia de los lazos familiares, la lealtad entre las mujeres y la tolerancia entre culturas. "Es una película que tiene mucho corazón, que tiene mucha esperanza". Sobre su pasión por la música y el canto, reveló que le encantaría retomar esta otra parte de su carrera y no descarta incluso interpretar reguetón. "Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo, amo el reguetón", expresó, tras asegurar que su voz ha madurado y que en los últimos años ha explorado volver a sus inicios. Sin embargo, sus compromisos en el mundo de la actuación no le permitían hacer música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La producción se estrena este viernes 4 de junio y cuenta con la participación de Julianne Moore, McKenna Grace, Marsai Martin y Walton Goggins. Spirit Untamed, llamada en español El indomable, cuenta la historia de Lucky Prescott, cuya vida cambia para siempre cuando se muda de su casa en la ciudad a una pequeña población fronteriza y se hace amiga de un caballo salvaje llamado Spirit. Cuando los ladrones capturan la manada de Spirit, ella y sus amigas emprenden la aventura de su vida para salvarlos.

