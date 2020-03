Eiza González sobre su nueva cinta "Bloodshot": Ya no quiere que la perciban como "la malota" La bella actriz considera que muchos la perciben como "la malota...la cabrona". Su nueva película Bloodshot podría cambiarlo todo ¡entérate de lo que nos contó en exclusiva! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que iniciara su carrera a la tierna edad de 13 años, Eiza González ha adoptado papeles muy variados: en novelas juveniles estelarizó Lola: Érase una vez, para evolucionar a un papel más maduro en Mujeres asesinas; incluso participó en Plaza Sésamo el querido programa infantil. Al aterrizar en Hollywood, la nacida en Ciudad de México comenzó a asumir roles que iban de la comedia (Baby Driver) a historias más elaboradas y sorprendentes como Welcome to Marwen. Pero han sido sus películas de acción las que la han colocado en la cima en protagónicos que la han llevado a compartir cartel con Vin Diesel, Jason Statham y Dwayne "The Rock" Johnson, pilares del cine de acción actual. ¿Ejemplos? Alita: Battle Angel y Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. En Bloodshot, su nueva cinta que se estrena este viernes 13 en todo el país, la bella Eiza se permite interpretar a una mujer dura, pero a la vez sumamente femenina. Su rol se incorpora a una trama donde Ray Garrison -el personaje principal, interpretado por el mencionado Vin Diesel- cae en manos de un soldado que es asesinado y después revivido con superpoderes. La cinta está basada en las aventuras del personaje del mismo nombre de Valiant Comics. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Kiki es esta mujer exsoldado que tuvo una segunda oportunidad en la vida [cuando] recibe unos pulmones nuevos. Están probando cierta tecnología en seres humanos...es un poco una tragedia romántica", revela en exclusiva a People en Español. "[Mi personaje] tiene una fuerza excepcional pero también el personaje tiene como mucho corazón...no era como la típica damisela en peligro ni la malota [sino] ambas cosas y todas las decisiones que toma son a base empatía y amor honesto. El personaje me parece como bastante profundo para un personaje femenino en una película de acción", prosigue. "Yo creo que la diferencia de otros proyectos que había tenido es que tenía la oportunidad de mostrar más lo que yo podía hacer. Y aunque parece que el personaje [es] un poco duro por los trailers es un personaje muy emocional," asegura. "Yo creo que hay como una percepción mía, sobre todo porque he estado en varias películas de acción como de muy dura y malota...de cabrona". El motivo por el cual un actor puede quedar encasillado a veces no es por elección propia, como ella misma lo explica: "A veces como van saliendo los proyectos eso sale de tu control y este personaje tenía como ambas cosas: [lo] que para mí es la mujer contemporánea. Esa fortaleza y ese ejemplo de mi personaje per también esa suavidad. No hay necesidad de perder la sensualidad...cuando una mujer es fuerte". Lo divertido de grabar esta cinta, donde también veremos a el mencionado Vin Diesel y a Guy Pierce, fue que Eiza pudo poner en práctica lo que le encanta: las artes marciales. "Siempre aprendes nuevas cosas. te das cuenta de lo que eres capaz físicamente. Aprendí a respirar bajo agua. A poder hacer jiu jitsu bajo el agua. Le perdí como bastante miedo a eso". Bloodshot (1 hora 49 minutos de duración) se estrena este viernes 13 en cines nacionales. Advertisement

