Diego Luna habla de su nuevo personaje en el cine ¡es animado! Conoce el nuevo reto de Diego Luna en una película que promete presentar una faceta desconocida del actor mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 34 años de carrera profesional, Diego Luna se ha convertido en un referente del talento latinoamericano a nivel mundial. Su fama es tal, que ha sido protagonista de grandes producciones en diversas partes del mundo, incluyendo Hollywood, donde encabezó el elenco de una de las películas del universo de Star Wars, donde le crearon su propio muñeco de animación. Su calidad histriónica le ha permitido desarrollar diversos roles; ahora, tiene un nuevo reto al interpretar a Chip, una ardilla miedosa que debe sortear diversos obstáculos en el filme DC League of Super Pets. El actor mexicano nos cuenta su experiencia. Dar vida a Chip en la película DC League of Super Pets para ti representó: - Fue muy divertido, un proceso distinto a cualquier otro, la grabación sucedió en el momento más difícil de la pandemia. Fue muy lindo ver que podíamos seguir trabajando y contando historias. La animación nos daba la oportunidad de trabajar a distancia y en burbujas seguras. Me la pasé muy bien en el proceso y pude jugar mucho. Pones la voz a una ardilla asustadiza ¿aprendiste algo de ella? ¿Qué destacarías de este personaje? - Es un personaje muy simpático, le tiene miedo a todo, pero aún así logra cosas ejemplares. En ese sentido es una enseñanza importante la que deja el personaje, no está mal sentir miedo, es lo más natural, solo no debemos dejar que nos paralice, se trata de ir venciéndolo poco a poco. Dinos tres razones por las que hay que ver esta cinta animada - Por que la van a pasar de maravilla y es una película que bien pueden compartir en familia. La van a disfrutar mucho y se van a reír, ¡es importante reír!. ¿Tus hijos ya la vieron? ¿Qué pensaron? - Aún no, me gusta ir al cine con el público. Íremos en cuanto estrene en salas comerciales. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste el largometraje terminado? - Estaba sorprendido de lo bien que quedó, el trabajo de dirección y producción es excepcional. De verdad se hizo en condiciones muy complejas. Diego Luna Credit: Rich Polk/Getty Images for IMDb SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es lo que te falta hacer? - Me queda mucho por hacer, la maravilla de esta profesión es que siempre puedes plantearte nuevos retos, los personajes y las historias son inagotables. "Debemos de aprovechar esta ocasión para transformar lo que hoy nos hace tan vulnerables", Diego Luna ¿Qué cambios hubo en ti a nivel profesional y personal en estos dos últimos años que el mundo cambió por completo? - Necesitaría que me dejaran ocupar toda la revista para contestar esta, quizá para sintetizar diría que una cosa quedó clara, nuestra vulnerabilidad. Debemos de aprovechar esta ocasión para transformar lo que hoy nos hace tan vulnerables. Estamos destruyendo nuestro entorno a una velocidad alarmante. Nuestra salud, depende de la salud de esta tierra que habitamos. Háblanos sobre la serie Andor del universo Star Wars que protagonizas ¿qué te emociona que vea el público? - Todo, han sido años de trabajo y mucho cariño puestos en el proyecto y finalmente lo podremos compartir con el público. Espero que la gente la disfrute. Es una serie enorme, una gran oportunidad para conocer a un personaje del que se sabe poco. Podrás escuchar a Diego Luna como Chip a partir del próximo 29 de julio de 2022, cuando se lleve a cabo el estreno de DC League of Super Pets.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Diego Luna habla de su nuevo personaje en el cine ¡es animado!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.