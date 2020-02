Ni te imaginas las veces que Danny Trejo ha muerto en el cine: ¡el actor latino tiene el récord en Hollywood! Danny Trejo es el actor que más ha muerto en películas By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El actor Danny Trejos, quien protagonizó cintas como Mechete, From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, entre otras, rompió el récord como el actor que más ha muerto en el cine. El histrión de ascendencia mexicana ha muerto 65 veces y superó a Christopher Lee y sus 60 decesos. Trejos nació en Los Ángeles, California, en donde desde muy pequeño se introdujo en actividades delictivas que lo llevaron a cumplir una condena de once años en prisión. Tras las rejas, Trejos se convirtió en boxeador profesional. Después de conseguir su libertad condicional, el pugilista trabajó en un depósito de chatarra hasta que logró ser dueño un negocio de jardinería. Image zoom Su suerte cambió en 1985 cuando lo buscaron para que entrenara al actor Eric Roberts, quien tenía que pelear en la cinta Runaway Train. El director, Andrei Konchalovsky, puso sus ojos en Trejos y lo invitó a trabajar en la cinta como un actor extra. Fue ahí que su carrera como actor fue en ascenso convirtiéndose en uno de los actores fetiche de su primo Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Image zoom Aquí la lista completa: Danny Trejo -65 Christopher Lee- 60 Lance Henriksen– 51 Vincent Price– 41 Dennis Hopper– 41 Boris Karloff– 41 John Hurt-39 Bela Lugosi-36 Tom Sizemore-36 Eric Roberts-35 Image zoom Las muertes más memorables de Trejo: Guns-1990 Desperado-1995 Heat-1995 Anaconda-1997 Con Air-1997 Point Black-1998 Once Upon A Time in Mexico-2003 Halloween-2007 Predators-2010 The Lazarus Papers-2010 Advertisement

