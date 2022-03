Exclusiva: Danny Ramírez habla sobre el thriller de supervivencia No Exit Esta película protagonizada por Danny Ramírez, Havana Rose Liu y David Rysdah te mantendrá al borde del asiento desde el principio al fin. ¡Descubre en cuál plataforma de streaming está disponible! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si te gustan las películas que te mantienen al borde del asiento de principio a fin, el filme No Exit (Hulu) es perfecta para ti. Este thriller cuenta la historia de una mujer que queda atrapada en una cabaña remota en medio de una tormenta de nieve con 4 extraños y descubre que una niña está secuestrada. Conversamos en exclusiva en People VIP con uno de sus protagonistas, el actor Danny Ramírez, sobre su participación en este largometraje en el que interpreta a Ash. Nos contó cómo fue trabajar con el productor Scott Frank, de la serie The Queen's Gambit. "Es brillante, durante el proceso me ayudó mucho con tantas preguntas que tenía porque era en medio de la pandemia y sin haber estado en el set por un buen tiempo. Tuvimos que hacer 2 semanas de cuarentena en Nueva Zelanda", dijo. "Estoy muy agradecido con él y Damien Power [el director] por la forma que dirigieron toda esta operación desde el principio a fin", agregó el histriónico de origen colombiano y mexicano. Para conocer más detalles de este filme protagonizado también por Havana Rose Liu y David Rysdahl ¡mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

