¿El origen del problema? Chris Rock ya había bromeado sobre la esposa de Will Smith en otros Oscar Tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock surgió la duda de si había alguna diferencia entre ambos que se desconocía. Un chiste de Rock en los Oscar de 2016 puede ser una explicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No fueron los outfits esta vez, ni siquiera los galardonados, sino la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en el escenario del Dolby Theater de Los Ángeles lo que más llamó la atención durante la ceremonia de los premios de la Academia de este 2022. Tras el asombro inicial se planteó la duda de si había alguna enemistad o diferencias desconocidas entre el comediante y el actor que explicara la violenta reacción del esposo de Jada Pinkett Smith. Uno de los hechos que se han sacado a relucir es que el chiste de Rock sobre la alopecia de Pinkett Smith no es el primero que el ácido comediante ha dedicado a la esposa de Smith. No sabemos si se trata de un fetiche, pero el comediante también lanzó un chiste a Jada en la ceremonia de 2016 en la que ejerció de anfitrión. Rock se burló de que Pinkett Smith rehusara acudir a la gala por considerar que había una falta de diversidad. "Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No me invitaron", dijo el humorista en su monólogo desde el escenario de la gala. Chris Rock Will Smith 94th Annual Academy Awards - Show Credit: Getty Images "No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran $20 millones por [la película] Wild Wild West!", añadió Rock. Una fuente aseguró a People que Smith "aún está enfadado" por ese chiste de hace seis años, El hecho de que Rock volviera a tener a su esposa como blanco de un chiste en otra gala de los Oscar puede ser un explicación de la manera de actuar de Smith. Su familia Smith ha venido atravesando duros momentos desde queJada comenzara a padecer alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello. Recientemente la esposa de Smith, quien apareció completamente rapada, aclaró que su calvicie no tenía que ver con una cirugía cerebral, sino con la enfermedad autoinmune que padece. Jada Pinkett Smith Jada Pinkett Smith | Credit: Jada Pinkett Smith/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su chiste este domingo, Rock apuntó precisamente al look de Pinkett Smith. "Jada, te amo, [la película G.I. Jane, 2: no puedo esperar a verla, ¿ok?", dijo, en referencia al filme de acción que protagonizó Demi Moore en 1997 en el que aparecía con la cabeza rapada. Sin ningún tipo de miramientos, Smith subió al escenario y abofeteó al humorista. "En este negocio tienes que aguantar a gente faltándote al respeto, y tienes que sonreír y pretender que todo está bien", dijo luego al recibir la estatuilla dorada al mejor cctor por la cinta King Richard.

