Cheech Marin y Robert De Niro regresan a la pantalla grande con una cinta de humor Los jóvenes Oakes Fegley y Laura Marano aprenden muy rápido en The War with Grandpa que pelearse con su abuelo tiene consecuencias. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el país intentando regresar a la normalidad, para la legendaria actriz Jane Seymour no podía haber mejor momento para el estreno de la película familiar The War With Grandpa, que llegará a los cines la próxima semana. “Creo que es el momento perfecto, es lo que necesitamos, lo que la sociedad realmente necesita en estos momentos. Necesitamos una película encantadora, divertida y dedicada a la familia, que atraiga a todas las generaciones”, comentó la actriz a People en Español. Cheech Marin coincidió al señalar que el mensaje de la cinta también protagonizada por Robert De Niro insta a la familia a permanecer unida, un mensaje particularmente relevante en estos tiempos de pandemia. “Vamos a salir de esto diferente en cada aspecto de nuestras vidas”, reflexionó Marin. Image zoom 101 Studios Para los más jóvenes de la cinta, Oakes Fegley y Laura Marano, trabajar con leyendas como Marin, Seymour o De Niro ha sido tanto un placer como una lección. “La humildad está realmente ahí, especialmente con el señor De Niro. Es una persona tan humilde y eso es algo con lo que me quedé y quiero lograr, es algo que realmente respeto y lo que aprendí”, dijo Fegley. La película cuenta la relación entre un abuelo interpretado por De Niro y su nieto, al que da vida Fegley, que se enfrentan en una interminable guerra de bromas que termina con unas inesperadas consecuencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marano califico de "irreal, intimidante e increíble" trabajar en un elenco tan reconocido. "Creo que en general, y Oakes, lo dice mucho y no podría estar más de acuerdo, existe esta tremenda humildad entre todos. No era como que alguien ofrecía su consejo. Creo que había una cantidad de confianza entre todos, lo que lo hacía [el trabajo] mucho más intimidatorio , por lo menos para mí, en ser lo mejor posible porque ellos son lo mejor que se puede ser”. Image zoom 101 Studios Tener que permanecer en casa debido a la pandemia durante la promoción del esperado filme ha llevado a sus jóvenes protagonistas a reflexionar sobre la nueva realidad en que vivimos. “Simplemente hay que ver cada día como una oportunidad para mejorar uno mismo y pensar lo que puedes hacer para sentirte mejor, pero también para ser una mejor persona, creo que eso es realmente importante”, observó Fegley. Image zoom La comedia se estrenará el próximo 9 de octubre en cines de todo el país.

Close Share options

Close View image Cheech Marin y Robert De Niro regresan a la pantalla grande con una cinta de humor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.